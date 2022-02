Hoe elektrificeer je een mijnbouwtruck van 220 ton?

Meer over

Elektrificatie is een van de belangrijkste opties om emissievrije mijnbouw te bereiken. Momenteel verbruikt een mijnbouwtruck 135 liter diesel per uur. Kan hij draaien op een batterij die 2 MW aan vermogen levert en slechts 15 minuten per dag kan stoppen om te laden?

Een belangrijk punt van zorg voor de mijnbouwindustrie zijn de operationele kosten. Een mijnbouwtruck moet 24/7 rijden met amper 15 minuten per dag om te tanken. Stoppen voor onderhoud of tanken, kost geld. Bovendien vinden mijnbouwactiviteiten plaats bij extreme kou en bij woestijnachtige warme temperaturen. Binnen een mijn staat brandveiligheid voorop.

Dit betekent dat het ontwerpen van een batterij voor een mijnvoertuig een uitdagende taak is. Hij moet een hoog vermogen leveren, hij moet snel opladen, hij moet zeer robuust en veilig zijn onder alle omstandigheden. Dit maakt reguliere Li-ion accu's ongeschikt, ze zijn bijvoorbeeld gevoelig voor onvoorspelbare branden.

In onderstaande case-study bespreekt Kurt Energy een oplossing met hybride op koolstof gebaseerde vermogenscondensatoren die de stroom leveren aan de elektromotor en fungeren als de energiebuffer tussen oplaadpunten, of het nu gaat om regeneratief remmen of door opladen op de weg.