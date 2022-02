Polestar ontwikkelt klimaatneutrale auto, samen met leveranciers

Het Zweedse elektrische automerk Polestar gaat met wereldwijd opererende leveranciers in de auto-industrie, waaronder SSAB, Hydro, ZF, ZKW en Autoliv, samenwerken aan Polestar 0. Het project heeft als doel een werkelijk klimaatneutrale auto te ontwikkelen via een sectorbrede aanpak.

De intentieverklaringen die zijn getekend met wereldwijde leveranciers van onder meer metalen, veiligheidssystemen, aandrijfsystemen en elektronica, richten zich op het verder verkleinen van de CO 2 -voetafdruk in alle aandachtsgebieden van de levenscyclusanalyses (LCA's) die Polestar uitvoert voor haar modellen. Deze LCA's zijn belangrijk gebleken bij het bepalen van de processen en componenten die opnieuw moeten worden uitgevonden om de CO 2 -uitstoot te verminderen en uiteindelijk te elimineren.

De Zweedse staal- en metaalproducent SSAB gaat werken aan het ontwikkelen van fossielvrij staal, dat mogelijk niet alleen conventioneel staal in een auto kan vervangen, maar ook andere materialen met een aanzienlijke voetafdruk.

Het Noorse Hydro ( aluminium en duurzame energie) wil samenwerken op het gebied van koolstofvrij aluminium,.

Automotive-leverancier ZF wil onderzoeken hoe hun innovaties op het gebied van elektrische aandrijflijnen en algemene systemen kunnen bijdragen aan het elimineren van de CO 2 -uitstoot en het besparen van hulpbronnen.

-uitstoot en het besparen van hulpbronnen. Met Autoliv, bekend van haar veiligheidssystemen voor auto's, wordt onderzocht hoe systemen als airbags en veiligheidsgordels emissievrij kunnen worden geproduceerd.

ZKW, fabrikant van verlichtingssystemen, wil zich richten op de ontwikkeling van klimaatneutrale elektrische controlesystemen en bedrading.

"We zijn erg verheugd dat al meerdere grote partners, stuk voor stuk leiders binnen hun sector, zich hebben aangesloten. Niet alleen innovatie maar vooral ook samenwerking is van groot belang om de klimaatcrisis aan te pakken", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar.

Meedoen?



Polestar roept ook andere leveranciers, universiteiten, ondernemers, investeerders en overheden op om deel te nemen aan het unieke project. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot 23 maart 2022 aanmelden. Polestar gaat daarnaast contact opnemen met onderzoekers van over de hele wereld via SDSN, 's werelds grootste academische netwerk, ter ondersteuning van de doelstellingen van onder meer het Klimaatakkoord van Parijs.

Breder nut