Altair koopt Cassini voor cloudgebaseerde PLM-technologie en kennis

Altair heeft Cassini overgenomen om het Altair One platform te gaan uitbreiden met technologie voor informatiemanagement tijdens de gehele productlevenscyclus.

Cassini heeft cloudgebaseerde PLM-technologie en kennis die het gebruik en management van alle benodigde informatie tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten vereenvoudigt. Door de technologie en kennis van Cassini toe te voegen aan het Altair One platform kan Altair het samenwerken aan innovaties verder versnellen. Cassini is gevestigd in Hyderabad, India.

De software van Cassini creëert een 360-graden digitale rode draad van de producten en processen van een bedrijf, van het concept, de specificaties, ontwikkeling, productie en service. Daarmee kunnen de gebruikers hun processen verbeteren, alsmede de integratie tussen ervaringen in de digitale en fysieke wereld.

De mogelijkheid om alle benodigde vertrouwelijke informatie op het gebied van engineering, kwaliteit en service te kunnen managen, is van belang voor AI-gebaseerde simulaties. Door de toevoeging van Cassini's applicaties en technologie kan het Altair One platform een ‘closed loop' bieden voor productverificatie en -validatie in de cloud.

"Onder leiding van de visionaire oprichter en expert in werktuigbouwkundige en elektrische datamanagementoplossingen, Raghuram Tera, voegt Cassini innovatieve technologie en een getalenteerd team toe aan Altair", zegt James Scapa, oprichter en CEO van Altair. "Na de integratie krijgen onze klanten een uitgebreider inzicht in de digitale rode draad van het simulatiegedeelte van de PLM-waardeketen. Dat stelt hen in staat een betere ervaring en meer waarde te creëren voor ontwerpers en engineers die simuleren en de maakbaarheid onderzoeken, data scientists en IT/HPC-beheerders.