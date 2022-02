FME zet waterstofsector in de kijker met internationale gids

Ondernemersorganisatie FME wil Nederland en de expertise op het gebied van waterstof mondiaal uitspelen. Het presenteert dit voorjaar een waterstofgids waarin bedrijven die op enige manier verbonden zijn met waterstof, in kaart gebracht worden.

De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie roept bedrijven op om hun bedrijfsprofiel aan te leveren voor de Hydrogen Guide 2022. In deze internationale waterstofgids staat omschreven waarom Nederland een ideaal vestigingsklimaat is op het gebied van waterstof.

De nieuwste editie van de gids is een samenwerking van FME, Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland RVO, en de Topsector Energie en is volgens de organisaties nodig omdat de ontwikkelingen op het gebied van waterstof elkaar in razend tempo opvolgen.

De gids geeft inzicht in wat Nederland kan bieden qua kennis, technologie en innovaties om nationaal en internationaal een van de belangrijkste spelers te worden in de waterstofeconomie. Ook hebben Nederlandse bedrijven, die actief zijn op het gebied van waterstof, door de gids de mogelijkheid zich te profileren. Via de gids worden zij internationaal in de etalage gezet, klinkt het bij FME.

De nieuwste editie van de waterstofgids wordt officieel gepresenteerd tijdens de World Hydrogen Summit conferentie, die van 9 t/m 11 mei 2022 in Ahoy plaatsvindt. Nieuw in deze editie is ook de omschrijving van een aantal waterstof-icoonprojecten, evenals de financieringsmogelijkheden om waterstofinnovaties te versnellen.