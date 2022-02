Top 5 robottrends 2022

De operationele voorraad industriële robots heeft een nieuw record bereikt van ongeveer 3 miljoen eenheden wereldwijd - een stijging van gemiddeld 13% per jaar van 2015 tot 2020. De International Federation of Robotics analyseert de top 5 trends op het gebied van robotica en automatisering wereldwijd:

"De transformatie voor robotautomatisering gaat zowel sneller in traditionele als in nieuwe industrieën", zegt Milton Guerry, voorzitter van de International Federation of Robotics. "Steeds meer bedrijven realiseren zich de talrijke voordelen die robotica hun bedrijf biedt."

1 - Robots geadopteerd door nieuwe industrieën

Segmenten die relatief nieuw zijn op het gebied van automatisering, adopteren snel robots. Consumentengedrag drijft bedrijven ertoe om in te spelen op de vraag naar personalisatie van zowel producten als levering. De e-commerce-revolutie werd versneld angedreven door de pandemie en zal in 2022 blijven versnellen, zo verwacht het IFR. Er zijn duizenden robots geïnstalleerd die vijf jaar geleden nog niet in dit segment bestonden.

In een poging om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken, zullen bedrijven die nog niet eerder aan automatisering hebben gedacht, heroverwegen. Bedrijven die afhankelijk zijn van servicemedewerkers, zoals winkels en restaurants, zijn niet in staat vacatures te vervullen, en als gevolg daarvan kunnen we verwachten dat ze investeren in automatisering om aan de behoeften van klanten te voldoen. Relatief nieuwe klantsectoren op het gebied van robotica, zoals levering en logistiek, bouw, landbouw en nog veel meer, profiteren van technologieën die met de dag vooruitgaan.

2 - Robots gemakkelijker te gebruiken

Het implementeren van robots kan een complexe taak zijn, maar nieuwe generaties robots zijn gemakkelijker te gebruiken. Er is een duidelijke trend naar gebruikersinterfaces die eenvoudige pictogramgestuurde programmering en handmatige besturing van robots mogelijk maken. Robotbedrijven en sommige externe leveranciers bundelen hardwarepakketten samen met software om de implementatie te vergemakkelijken. Deze trend lijkt misschien eenvoudig, maar aanbiedingen die gericht zijn op complete ecosystemen, voegen enorme waarde toe door de inspanning en de tijd tot ingebruikname te verminderen.

De trend naar goedkope robotica gaat ook gepaard met eenvoudige installatie en installatie, waarbij in sommige gevallen specifieke toepassingen vooraf zijn geconfigureerd. Leveranciers bieden standaard programma's in combinatie met grijpers, sensoren en controllers. App-winkels bieden programmaroutines voor verschillende toepassingen en ondersteunen goedkopere robotimplementatie.

3 - Bijscholing van robots en mensen

Steeds meer overheden, brancheverenigingen en bedrijven zien al in een vroeg stadium de behoefte aan basisonderwijs op het gebied van robot- en automatisering voor de volgende generatie. De reis van datagestuurde productielijnen zal gericht zijn op opleiding en training. Naast de interne opleiding van werknemers, kunnen externe opleidingstrajecten de leerprogramma's van het personeel verbeteren. Robotfabrikanten zoals ABB, Fanuc, Kuka en Yaskawa registreren elk jaar tussen de 10.000 en 30.000 deelnemers aan hun robotlessen in meer dan 30 landen.

Robotica verandert de functieprofielen van fabrieksarbeiders ten goede. Mensen willen werken in een moderne omgeving waar ze een carrière kunnen opbouwen. Nieuwe trainingsmogelijkheden met robotica zijn een win-winstrategie voor zowel bedrijven als werknemers: saaie, vuile en gevaarlijke taken worden geautomatiseerd terwijl mensen belangrijke vaardigheden leren voor de industriële werkplek van de toekomst en hun verdienpotentieel tijdens hun loopbaan vergroten.

4 - Robots verzekeren bedrijven van productie

Handelsspanningen en Covid-19 brengen de productie dichter bij de klant. Supply chain-problemen brengen bedrijven ertoe om nearshoring met automatisering als oplossing te overwegen.

Een bijzonder onthullende statistiek uit de VS laat zien hoe automatisering bedrijven helpt weer aan het werk te gaan: volgens de Association for Advancing Automation (A3) waren de robotorders in de Verenigde Staten in het derde kwartaal van 2021 met 35% gestegen in dezelfde periode in 2020. Meer dan de helft van de bestellingen komt uit niet-automobielsectoren.

En deze recordgroei is niet alleen robotica - machinevisie, motion control en motoren zien ook grote stijgingen. "De pandemie en de daaruit voortvloeiende verstoringen van de toeleveringsketens en de beschikbaarheid van arbeidskrachten lijken het duwtje in de rug te zijn geweest dat velen nodig hadden om de investering te rechtvaardigen", zegt secretaris-generaal Susanne Bieller van de IFR. "De bedrijven die het meest waarschijnlijk in automatisering zullen investeren, zijn degene die het al een tijdje overwegen, maar de stap nog niet definitief hebben gezet."

5 - Robots ondersteunen digitale automatisering

In 2022 en daarna ziet IFR de nadruk op data als belangrijke factor voor toekomstige productie. Gegevens verzameld uit intelligent geautomatiseerde processen zullen door producenten worden geanalyseerd om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Met het vermogen van een robot om taken te delen en te leren via AI, kunnen bedrijven intelligente automatisering ook gemakkelijker toepassen in nieuwe omgevingen, van de bouw tot voedsel- en drankverpakkingsfaciliteiten tot gezondheidslaboratoria.

'AI voor robotica wordt volwassen en leerrobots worden mainstream. De industrie is de proeffase voorbij en we kunnen in 2022 een grotere inzet van deze technologieën verwachten'