IndustryID: een nieuw breed opleidingspaspoort

Eind vorige week is IndustryID geïntroduceerd: een vakpaspoort dat registreert welke opleidingen mensen hebben gevolgd. Zo kunnen opdrachtgevers gemakkelijker zien met welke competenties technici werken aan hun installaties.

Initiatiefnemer Arjan Coppens: "Met IndustryID willen we een leven lang leren in de techniek een impuls geven. Het leerpad wordt inzichtelijk en transparant, en daarmee ook de competenties en gevolgde opleidingen. Doordat vervolgens alleen mensen met de juiste kennis werken aan technische installaties, verhogen en verbinden we kwaliteit en veiligheid in het industriële proces."

Door de NFC-chip of QR-code op de IndustryID-pas te laten scannen, kan iemand het online opleidings- en competentieprofiel inzien. Het vormt een industrieel toegangsbewijs, waarmee een werknemer aan opdrachtgevers en werkgevers kan aantonen aan welke installaties hij mag werken. Het systeem is in alle industrieën en branches toepasbaar.

"Het geeft opdrachtgevers een garantie dat medewerkers voldoende competenties en opleidingen bezitten om bepaalde werkzaamheden kwalitatief en veilig in een snel veranderende industrie te kunnen uitvoeren," stelt Marc Vissers, bestuurslid van FedAcademie, de stichting achter IndustryID. "De gebruiker krijgt met dit systeem een veel beter inzicht in haar of zijn gevolgde leerpad. Maar ook voor werkgevers biedt het systeem allerlei voordelen. De extra controles van IndustryID geven bijvoorbeeld zekerheid over authenticiteit van gevolgde opleidingen, dat vooral bij het aannemen van nieuwe medewerkers van grote meerwaarde is."

Authenticiteit en privacy

IndustryID-passen zijn gratis verkrijgbaar voor cursisten van de aangesloten technische opleiders.

De trainer voegt behaalde trainingen toe. Daarna vindt nog een controle plaats door de organisatie achter IndustryID, zodat er altijd zekerheid is over de juistheid van de geregistreerde opleidingen en persoonsgegevens. Het systeem registreert afgeronde opleidingen, maar waarschuwt de gebruiker overigens ook proactief als de geldigheid van het diploma afloopt.

Privacy wordt gewaarborgd doordat alleen de gebruiker zelf bepaalt wanneer iemand toegang krijgt tot de informatie door de pas te laten scannen.

Initiatiefnemers van IndustryID

IndustryID is een initiatief van FedAcademie, een stichting die zich inzet voor een leven lang leren in de techniek. De komende maanden zullen steeds meer technische opleiders en brancheorganisaties aanhaken bij dit industriebrede initiatief.