Londen start 3 jaar durend autonoom mobiliteitsproject

Het testvoertuig – Connected and Autonomous Vehicle (CAV) - is gebaseerd op de elektrische Nissan Leaf.

In Groot-Brittannië onderzoekt ServCity de mogelijkheden voor autonome mobiliteitsdiensten. De testfase in de straten van Londen staat op het punt van beginnen. De praktijktests moeten duidelijk maken hoe steden de nieuwste autonome voertuigtechnologieën kunnen gebruiken en met succes kunnen integreren in een complexe stedelijke omgeving.

Gedurende drie jaar zullen de zes partners - Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi Europe, de Universiteit van Nottingham en SBD Automotive - samenwerken om een blauwdruk te ontwikkelen die de barrières voor het inzetten van autonome voertuigen in Britse steden wegneemt.

Na maanden van ontwikkeling, simulatie en testen op privé-testbanen, heeft het project nu het punt bereikt waarop een speciaal testvoertuig - Connected and Autonomous Vehicle (CAV), gebaseerd op de 100% elektrische Nissan Leaf - vanaf 21 oktober 2022 wordt getest in de straten van Londen, in het Smart Mobility Living Lab (SMLL) in Greenwich. Hierbij worden de mogelijkheden van het SMLL volledig benut door bijvoorbeeld slim gebruik te maken van sensoren aan de zijkant van de weg en de dataverwerkingscapaciteit van het SMLL. Op die manier wordt een infrastructuuromgeving gecreëerd die bijdraagt aan het zelflerende vermogen van de CAV.

Implementatie versnellen

Door een combinatie van simulatie, onderzoek naar gebruikerservaringen en praktijktesten, informeert ServCity steden over hoe ze het potentieel van toekomstige autonome mobiliteitsoplossingen het best kunnen benutten en op die manier de implementatie ervan kunnen versnellen. Door zich te concentreren op de drie belangrijkste gebieden - technologie, gebruikers en schaalbaarheid - heeft het project als doel om de gebruikerservaring zo intuïtief, inclusief en ‘betrokken' mogelijk te maken.

Het project moet autonome voertuigen gebruiksvriendelijker maken en gebruikers het vertrouwen geven dat ze snel en veilig kunnen reageren op alle situaties waarmee ze onderweg worden geconfronteerd. Andrew Hart, Director SBD Automotive: "Autonome voertuigen zoals taxi's hebben het potentieel om de mobiliteit fundamenteel te veranderen voor zowel consumenten als betrokken steden. De gebruikerservaring is hierbij het belangrijkst. De verwachtingen van de klant moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen de technologische beperkingen van de echte wereld. SBD is er trots op deel uit te maken van het project, waarbij we onze tientallen jaren praktijkervaring met autofabrikanten kunnen inzetten om op die manier te zorgen voor een naadloze rijervaring."

Gary Burnett, Chair of Transport Human Factors van de Human Factors Research Group aan de Universiteit van Nottingham: "Ons team heeft veel expertise in het uitvoeren en analyseren van gebruikersonderzoeken en in de evaluatie van interacties tussen mens en computer. We zijn enthousiast over onze rol om theorieën, modellen en methoden te genereren achter de gebruikerservaring van de inzittenden van autonome voertuigen. Daarom zullen we ervoor zorgen dat het ontwerp en de ontwikkeling van de autonome voertuigservice gebruikersgericht is en echt aansluit bij de behoeften van de consument."

TRL

TRL zet zich in voor het ontwikkelen van veilige mobiliteitssystemen die voor iedereen toegankelijk zijn. Het Smart Mobility Living Lab van TRL is een echt stedelijke testlocatie waarvan de sensorinfrastructuur en -faciliteiten langs de weg het ontwikkelingsproces voor CAV's ondersteunen. Dit is een unieke mogelijkheid om toekomstige mobiliteitsdiensten te testen als voorbereiding op een commerciële inzet."

Complexe technische uitdagingen

Nick Blake, Chief Innovation Strategist van Hitachi Europe: "Het team van Hitachi's European Research & Development Group is gericht op het aanpakken van de complexe technische uitdagingen die komen kijken bij autonoom rijden in drukke stedelijke omgevingen. Onze rol in het project is het ontwikkelen van de technologie achter het voorspellen van - en het veilig reageren op - andere bewegende verkeersdeelnemers en andere auto's en het leveren van nauwkeurige en robuuste lokalisatieoplossingen."

Enorm trots

Bob Bateman, Project Manager bij Nissan: "We zijn enorm trots om deel uit te maken van het ServCity-project en verheugd om onze 100% elektrische Nissan Leaf hierbij als testvoertuig te kunnen inzetten. Onze Nissan Intelligent Mobility-strategie streeft naar een mobiliteitstoekomst die meer elektrisch, autonoom en verbonden is. We kijken ernaar uit om dit met de andere partners van het project mogelijk te maken."