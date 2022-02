Nieuwe FME Campagne: 'Je kan meer met wat je kan'

Meer over

FME, FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 hebben de multimediale campagne 'Je kan meer met wat je kan' ontwikkeld. Hiermee willen ze medewerkers in de Metalektro laten nadenken over hun groeimogelijkheden.

De campagne is vanaf 14 februari te zien op radio, TV en social media.

De website watjijkan.nl biedt een online skills test waarmee een medewerker snel kan ontdekken waar zijn of haar kernkwaliteiten liggen. Dit geeft de medewerker op een laagdrempelige manier inzicht in zijn/haar eigen skills en talenten. Vervolgens kan de medewerker hierover in gesprek met zijn/haar leidinggevende om te kijken hoe deze skills de organisatie kunnen versterken.

Om het gesprek hierover tussen medewerkers en leidinggevenden te stimuleren, is een toolkit ontwikkeld. Deze bestaat onder andere uit posters, flyers, video's en online banners die je bijvoorbeeld op intranet of op schermen kunt gebruiken.

Om medewerkers te ontwikkelen kun je gebruikmaken van het brede aanbod van A+O. Zij bieden (online) hulpmiddelen en hebben ontwikkelbudgetten beschikbaar.

De Week van de Switch, 28 maart t/m 1 april

Tijdens een switch draait een medewerker een dag mee op de plek van een Metalektro-vakgenoot in een andere functie binnen heteigen bedrijf of bij een ander Metalektro-bedrijf. Dit kan de drempel verlagen om te praten over de toekomst.