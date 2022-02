The Wall krijgt 650 meter lang Led-scherm

Waar The Wall, het 'themacentrum voor grootschalige winkels' langs de A2 bij Utrecht, tot nu toe herkenbaar was aan zijn rode kleur, is het gebouw nu veranderd in een 650 meter lange Led-reclamezuil.

De mediagevel bestaat uit twee high impact reclameschermen (elk 106,50 m²) met 2.187 m² Led-strips. De totale afmeting is 2.400 m² en geschikt voor statische inhoud. Het is het langste Led-reclameobject in West-Europa.

De indeling is als volgt:

1 Led strips - Voor patronen in één kleur(schema)

2 Led strips - Voor logo's, kleur, of afbeelding

3 Scherm - Voor een foto

4 Led strips - Voor patronen in één kleur(schema)

5 Scherm - Voor een foto

6 Led strips - Voor logo's, kleur, of afbeelding

7 Led strips - Voor patronen in één kleur(schema)