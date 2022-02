Wie is aansprakelijk bij schade of een ongeval van een uitzendkracht?

Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp als er een incident plaatsvindt op de werkvloer. Is de werkgever of werknemer aansprakelijk voor de schade of inkomstenderving? Als de werknemer een flexkracht betreft in de vorm van een uitzendkracht of gedetacheerde kan deze vraag wellicht complexer lijken. Er is dan immers nog een andere partij bij betrokken namelijk het uitzendbureau of detacheringsbureau. Wie is er verantwoordelijk als de uitzendkracht een ongeval overkomt?

Het ter beschikkingstellen van personeel verschilt wezenlijk met het aannemen van werk of het leveren van goederen. De uitzendovereenkomst tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming is gedefinieerd in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek. Deze definitie komt erop neer dat de uitzendovereenkomst een bijzondere arbeidsovereenkomst is tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht, waarbij de uitzendkracht door de uitzendonderneming ter beschikking wordt gesteld van een opdrachtgever om onder leiding en toezicht van die opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Wie is formeel werkgever?

Verzekering

De uitzendkracht is formeel in dienst van de uitzendonderneming. Hij is echter feitelijk werkzaam bij de opdrachtgever maar er bestaat tussen hen geen (arbeids)overeenkomst. Leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht liggen in de praktijk bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever ook verantwoordelijk is voor het werk en de veiligheid van de uitzendkracht.In de Arbowet wordt dan ook gesteld dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. In het verlengde hiervan is de opdrachtgever aansprakelijk als zich schade of letsel voordoet. Uitzendorganisaties adviseren opdrachtgevers dan ook om hun eigen verzekeringspolis hierop na te zien. Dit is vastgelegd in de meeste Algemene Leveringsvoorwaarden van uitzendbureaus en detacheringsbureaus.Bron: https://www.technischwerken.nl/kennisbank/arbeidsrecht-kennisbank/wie-is-aansprakelijk-bij-schade-of-een-ongeval-van-een-uitzendkracht-bij-opdrachtgever/