Cyber-jaaroverzicht 2021 en een vooruitblik op 2022

2021 was wat cybercriminaliteit betreft een bewogen jaar: grote hacks en gijzelingen leken om de haverklap plaats te vinden. Toch werden er ook stappen gezet in de preventie, met name nieuwe wetgeving en ondersteuning door overheden. 2022 belooft meer criminaliteit én meer bestrijding.

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van grootschalige nationale en internationale hacks. In de afgelopen twaalf maanden stond het begrip 'ransomware' in talloze krantenkoppen wereldwijd centraal. Van januari tot november 2021 hield bijna de helft van de onderzochte security-incidenten verband met ransomware (gijzelsoftware), hetgeen een stijging van bijna 12% is in vergelijking met 2020.