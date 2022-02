Voordeel van dragen exoskelet wordt teniet gedaan door extra hersenarbeid

Het dragen van exoskeletons kan zware arbeid verlichten, maar het voordeel wordt teniet gedaan als je ernaast ook nog de nodige hersenarbeid moet verrichten. Dit blijkt uit een studie door wetenschappers aan de Texas A&M University en de Ohio State University (USA).

Het tillen en hanteren van zware voorwerpen op het werk kan veel rugklachten opleveren. Het gebruik van industriële exoskeletten is veelbelovend gebleken voor het verminderen van het risico op blessures van spieren en skelet. Het National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH, USA) vroeg zich echter wel af of het dragen van deze exoskeletten geen nieuwe risico’s oplevert.

Wetenschappers gingen dit onderzoeken. Ze lieten gezonde proefpersonen zware ballen tillen met en zonder exoskelet. Metingen aan de hersenen lieten zien dat er tijdens het tillen extra hersengebieden werden ingezet die doorgaans betrokken zijn bij het reguleren van alertheid en waakzaamheid. Ze lieten de proefpersonen ook een wiskundig probleem oplossen tijdens het tillen met het exoskelet. Hieruit bleek dat alle biomechanische voordelen die het exoskelet in eerste instantie bood, verloren gingen.

"Uit dit onderzoek blijkt dat cognitieve eisen de belasting van de wervelkolom tijdens het tillen verergeren. Dat deze eisen het kleine mechanische voordeel van het exoskelet volledig compenseren, is een opmerkelijke bevinding van het onderzoek", zei Mehta, een van de onderzoekers.

Bron: ScienceDaily