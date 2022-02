Gronings datacenter krijgt eerste noodstroomvoorzieningen op groene waterstof in Europa (video)

Als eerste datacenter in Europa worden in de Groningse vestiging van NorthC Datacenters brandstofcellen op basis van groene waterstof (H2) geplaatst.

Het bedrijf onderzoekt of deze waterstoftechnologie ook toegepast kan worden in zijn andere datacenters.

In datacenters staan gewoonlijk meerdere diesel-noodstroomgeneratoren. Hoewel die maar zelden nodig zijn, wordt maandelijks gecontroleerd of ze goed functioneren. Daarbij wordt dieselbrandstof verbruikt en bij de grote aantallen noodstroomgeneratoren die in alle datacenters in ons land staan, is dat een aanzienlijke hoeveelheid diesel.

Met de waterstofcellenmodule van 500KW die binnenkort in het nieuwe NorthC datacenter in Groningen wordt geplaatst, wordt op jaarbasis tienduizenden liters diesel bespaard. Deze hoeveelheid diesel zou bij verbranding ruim 78.000 kilo (78 ton) CO 2 opleveren.

De waterstofcellen die in Groningen worden geïnstalleerd, zijn duurder dan traditionele dieselgeneratoren. Maar met de snel oplopende brandstofprijzen en de verdere ontwikkeling en groei van de waterstofsector - met name in de regio Groningen - verwacht NorthC dat de kosten snel zullen dalen. De waterstofcellen hebben een levensduur van 20 jaar of meer.

Voor bestaande dieselgeneratoren onderzoekt NorthC of het mogelijk en rendabel is om deze geschikt te maken voor waterstof. Dat is weliswaar minder efficiënt dan waterstofcellen die H2 rechtstreeks omzetten in elektrische energie, maar levert wel een significante reductie van meer dan 80% van de uitstoot op en draagt daarmee verder bij aan de duurzaamheid.

De Europese datacentersector heeft afgesproken om 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Waterstofcellen zijn een veelbelovende technologie om dit doel te bereiken.