Rus wil de wereld rond in vier uur

Het Russische bedrijf Destinus werkt aan een hypersonisch raketvliegtuig waarmee het in 1 à 2 uur elke plek op aarde denkt te kunnen bereiken. CEO Mikhail Kokorich: "De patenten voor de belangrijkste subsystemen zijn ontworpen en ingediend, zoals een actief koelsysteem op waterstof, waardoor een zeer herbruikbare hyperplane mogelijk wordt die vliegt met bijna de snelheid van een raket.”

Volgens Kokorich - die een half jaar geleden overigens het luchtvaartbedrijf Momentus heeft moeten verlaten wegens verstrekking van misleidende, te optimistische informatie - kan het bedrijf binnen anderhalf jaar starten met testen.

Destinus' visie is een wereld waar afstand niet bestaat. De missie is om bijna-ruimtevoertuigen en infrastructuur te bouwen om 's werelds snelste en schoonste transportnetwerk van stroom te voorzien. In dit plan vliegen de raketvliegtuigen op waterstof die wordt opgewekt met windenergie. Het hypersonische voertuig op waterstof moet in minder dan 2 uur vracht tussen continenten vervoeren. Deze hyperplane, is een hybride tussen een vliegtuig en een raket. Hij zal horizontaal opstijgen en landen vanaf luchthavens met behulp van een waterstofgevoede luchtademende straalmotor en integreren met andere vliegtuigen wanneer het gecontroleerd luchtruim passeert. Zodra een bepaalde hoogte en snelheid zijn bereikt, schakelt het raketvliegtuig over op een cryogene waterstofraketmotor die het naar hypersonische snelheid versnellen.

Het bedrijf heeft onlangs 26,8 miljoen Zwitserse frank (29 miljoen euro) kapitaal opgehaald bij verschillende durfkapitaalfondsen en family offices uit Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië namen deel aan de financieringsronde. Conny & Co, Quiet Capital, One Way Ventures, Liquid2 Ventures, Cathexis Ventures, ACE & Company, onder anderen.

Cornelius (Conny) Boersch, de oprichter van Conny & Co. en Mountain Partners, trad toe tot het bestuur van Destinus. Boersch heeft 25 jaar ervaring als ondernemer, investeerder en oprichter van tal van technologiebedrijven. Met 400 investeringen wordt hij beschouwd als een van de meest actieve en erkende business angels in Europa en werd hij in 2009 uitgeroepen tot European Business Angel of the Year.

Boersch zei over de investeringsronde: "Ik was een investeerder in het vorige bedrijf van Mikhail en zijn ontwikkelingstempo is onvergelijkbaar. Het team begon minder dan zes maanden na de oprichting van het bedrijf met het testen van vluchten met een prototype."

De voormalige minister van Economie en Technologie en de vice-kanselier van Duitsland Philipp Rösler - tevens piloot - is Destinus' voorzitter van de Raad van Advies. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in het kanton Vaud, Zwitserland, en kantoren en faciliteiten in München, Madrid en Toulouse. Het bedrijf heeft een team van 50 ingenieurs en managers van Arianespace, Boeing, Airbus, ESA, DLR, Dassault Aviation, Rolls-Royse, Safran en andere luchtvaartbedrijven. Het bedrijf is van plan om in 2022 uit te groeien tot 100 mensen om een uitgebreid R&D- en vluchtprogramma te voltooien.