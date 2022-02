Zeewierboerderij geïnstalleerd aan Scheveningse kust

Meer over

Het eco-anker is uniek in de wereld, omdat deze niet alleen een ankerfunctie heeft, maar ook natuurversterkend is. Zogenaamd ‘substraat’ als oesterschelpen, hout of kurk worden net boven het niveau van de zeebodem aan het anker bevestigd en dienen als huisvesting, schuilplaats of broedplek voor onder andere de noordzeekrab, slibanemoon, zeester en steenbolk. Foto: Jurriaan Brobbel

Scheveningen heeft sinds een paar dagen de eerste zeewierboerderij van Nederland. Er zijn twee eco-ankers geplaatst met daartussen een 50 meter lang zeewierteeltsysteem, bestaande uit een teeltmodule en een zaai- en oogstmachine.

Als het aan initiatiefnemer North Sea Farmers ligt, wordt de ruimte binnen de windmolenparken een groene oase vol zeeleven, waar honderden vierkante kilometers zeewier wordt gekweekt voor verschillende industriële toepassingen. Dit jaar wordt de eerste 40 hectare van de in totaal 1,6km² zeewierboerderij aangelegd. Op termijn zullen er 80 ankers en 40 zeewierteeltsystemen binnen een windpark geplaatst worden.

Schuilen en broeden op een anker

De ankers zijn uniek in de wereld: niet alleen houden ze de drijvende zeewiersystemen op hun plek, ook kan zeeleven zich gemakkelijk aan het anker hechten. Zo hoopt men de verarmde Noordzeebodem te verrijken.

Projectleider Zinzi Reimert: "Het eco-anker is een cruciaal onderdeel van duurzame, offshore zeewierteelt binnen windparken. Zogenaamd ‘substraat' als oesterschelpen, hout of kurk worden net boven het niveau van de zeebodem aan het anker bevestigd en dienen als huisvesting, schuilplaats of broedplek voor onder andere de noordzeekrab, slibanemoon, zeester en steenbolk."

Explosievenscans op de zeebodem

Risico's bij het plaatsen van de ankers zijn zo klein mogelijk gemaakt door zorgvuldige voorbereiding en samenwerking met expert-partners, onder andere op het gebied van archeologisch vooronderzoek en sterkteberekeningen. Er zijn zelfs bodemscans gemaakt, in verband met eventuele UXO's: onontplofte explosieven die nog op de zeebodem kunnen liggen. Het installeren van de ankers kan alleen bij goed weer. Deze is uitgevoerd door Zwerver III van Van Stee Offshore, gespecialiseerd in internationale offshoreprojecten.