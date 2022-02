Flinterdunne supercondensator voor lang IoT-batterylife

Meer over

Onderzoekers hebben uitgevonden hoe een supercondensator efficiënt kan worden gefabriceerd tot een krachtig en goedkoop energieopslagapparaat dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd in schoenen, kleding en accessoires.

In een paper gepubliceerd door het tijdschrift Nanoscale, claimt het team van de universiteiten van Surrey (VK) en Pelotas (Brazilië) dat IoT-apparaten dankzij hun onderzoek een aanzienlijke boost kunnen geven aan hun 'batterij'-levensduur.

Professor Ravi Silva (Surrey): "Supercondensatoren zijn essentieel om ervoor te zorgen dat 5G- en 6G-technologieën hun volledige potentieel bereiken. Hoewel supercondensatoren zeker de levensduur van draagbare consumententechnologieën kunnen verlengen, kunnen ze een revolutie veroorzaken in autonome voertuigen en AI-ondersteunde slimme sensoren die ons allemaal kunnen helpen energie te besparen. Daarom is het belangrijk dat we een goedkope en milieuvriendelijke manier creëren om deze ongelooflijk veelbelovende technologie voor energieopslag te produceren."

Het team beschrijft een nieuwe procedure voor de ontwikkeling van flexibele supercondensatoren op basis van koolstofnanomaterialen. Deze methode, die goedkoper en minder tijdrovend is om te fabriceren, omvat het overbrengen van uitgelijnde koolstofnanobuisjes (CNT)-arrays van een siliciumwafer naar een polydimethylsiloxaan (PDMS) -matrix. Deze wordt vervolgens gecoat in polyaniline (Pani), een materiaal dat energie opslaat via een mechanisme dat bekend staat als 'pseudocapaciteit' en uitstekende energieopslageigenschappen biedt met uitzonderlijke mechanische kwaliteiten.



De flinterdunne supercondensator behoudt het grootste deel van zijn capaciteit (de hoeveelheid afzonderlijke elektrische lading die kan worden opgeslagen) na talloze cycli onder verschillende buigomstandigheden, wat zijn robuustheid, lange levensduur en efficiëntie aantoont.