Eerste Quantum MKB call is open

Er is 5 miljoen euro subsidie per jaar beschikbaar voor R&D projecten die producten ontwikkelen die rechtstreeks bijdragen aan de Nederlandse nationale kwantumagenda, of afgeleide producten mogelijk maken. MKB’s kunnen voorstellen indienen voor projecten tussen de 500.000 en 2 miljoen euro.

Belangrijke data

28 februari 2022: Indiening van de ‘expression of interest'

4 april 2022: Indiening van de 'full application'

Het Quantum MKB-programma wordt getrokken door Quantum Delta NL in samenwerking met Nano4Society en MinacNed. Het doel is om 125 hightech MKB-bedrijven in Nederland aan te laten sluiten en de toegevoegde waarde van het MKB in quantumtechnologie te vergroten. MKB-bedrijven kunnen als individuele bedrijven een project indienen of in een publiek-privaat samenwerkingsconsortium.