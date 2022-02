Agoria: ‘De Europese Chips Act biedt mooie opportuniteit voor versnelling digitale en groene transitie.’

De Vlaamse technologiefederatie Agoria verwelkomt de Chips Act waarmee de Commissie Europa weerbaarder wil maken in de globale chip aanvoerketens. 'De chips zijn het alfa en omega van de digitale economie en cruciaal voor het welslagen van de digitale en groene transformatie de komende decennia. Agoria zal actief bijdragen aan de strategische discussies en de oriëntatie van de in te zetten middelen, onder meer in Digital Europe, aan bevragingen bij zijn leden en aan standpunt bepaling ten gunste van onze industrie.'

De industrie werd het laatste jaar geconfronteerd met grote tekorten aan microchips in de automobielindustrie, ICT-sector en zowat alle sectoren. De Chips Act heeft als doel om de Europese productie van chips te verviervoudigen, om zo van tien procent aandeel vandaag tot twintig procent marktaandeel te evolueren in 2030. De Chips Act belooft elf miljard euro extra geld voor onderzoek en ontwikkeling van nu tot 2030. Dit bovenop de dertig miljard euro die al voorzien is in diverse investeringsprogramma's zoals NextGenerationEU en Horizon Europe. De Chips Act wil ook het Europese halfgeleider-ecosysteem en daardoor de volledige industrie concurrentiëler maken door het ontwikkelen van innovatieve producten voor de Europese burgers.

Vijf toetsstenen vormen een kompas voor de activiteiten en standpuntbepaling van Agoria:

Investeren in een toekomstgerichte chipproductie De Europese chip strategie financieren met globale Europese en private investeringen Investeren in nauwere samenwerking industrie en kennisinstellingen via pilootlijnen van onderzoek, design en geïntegreerde applicaties. Ons land heeft met imec een investeringstroef van wereldformaat. Kennis en talent zijn zo mogelijk nog belangrijker dan productie en infrastructuur

