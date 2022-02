Meer over

Altair Enlighten Award voor duurzame ontwerpinnovaties in auto-industrie geopend voor inzendingen

Altair heeft de 2022 Enlighten Award voor duurzame ontwerpinnovaties in de auto-industrie geopend voor inzendingen. Deadline is 31 mei.

De jurering vindt plaats in juni en de winnaars worden bekendgemaakt op 2 augustus 2022, tijdens de jaarlijkse CAR Management Briefing Seminars (MBS).

De award bestaat tien jaar en wordt uitgereikt in samenwerking met het Center for Automotive Research (Car), voor de grootste innovaties in het reduceren van de CO2-voetafdruk tijdens de levenscyclus van auto's. Eerdere winnaars zijn onder meer GM, Ford, Stellantis, Harley-Davidson, Toyota, Nissan, Mazda, Ferrari, JLR, Mercedes, BMW, SAIC, en SGMW.

Enlighten Award categorieen

Duurzaam product - innovatie op het gebied van emissies, lichtgewicht en veiligheid in een productievoertuig, of belangrijke systeemmodule

Duurzaam proces - hergebruik/recycling van materiaal en vooruitgang op het gebied van waterbesparing tijdens de productie

Lichtgewicht module - massareductie van een module, subsysteem of onderdeel

Activerende technologie - technische innovatie die het mogelijk maakt een voertuig lichter te maken, met inbegrip van een materiaal, productieproces, ontwerpmethode of verbindingstechnologie

Toekomst gewichtsbesparing - proces, materiaal of technologie die nog niet in productie is, maar een groot potentieel heeft om gewichtsbesparing van voertuigen te bevorderen

"Wij zijn benieuwd welke grensverleggende en duurzame innovaties er uit de nominaties naar voren komen", zegt James R. Scapa, oprichter en CEO van Altair. "De Enlighten Award is geïntroduceerd om 's werelds grootste innovaties op het gebied van duurzaamheid te erkennen en onder de aandacht te brengen, wat ook de kern is van onze filosofie. Als we elkaar stimuleren om afval te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en minder te consumeren, profiteert iedereen ervan."

"De behoefte aan lichtgewicht, duurzame voertuigen en componenten is groter dan ooit en blijft groeien, zegt Carla Bailo, president en CEO van Car. "We kijken uit naar de tiende verjaardag van deze Award en verwachten in de toekomst nog veel meer mijlpalen."

Meer informatie en indienen: www.altair.com/enlighten-award