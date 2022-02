Melexis geeft robots tastzin

Melexis heeft een innovatie ontwikkeld waardoor robots beter om kunnen gaan met kwetsbare objecten. Onder de naam Tactaxis introduceert het bedrijf een volledig geïntegreerde, compacte en zachte tactiele sensor, die de 3D-krachtvector bepaalt die op zijn oppervlak inwerkt. Dit verbetert de handen en grijpers van robots zodanig dat delicate handelingen zoals fruitplukken mogelijk worden.

De technologie is geïmplementeerd in een werkend prototype dat meerdere 3D-magnetometerpixels bevat die zijn gebaseerd op de Triaxis technologie van Melexis. De sensor met magneet is ingebed in een elastomeer materiaal. Dit zorgt voor een zacht contactoppervlak dat qua tastzin de eigenschappen van de menselijke huid nabootst. Deze configuratie biedt een hoge gevoeligheid, zodat detectie van kleine krachten een respons genereert. De krachten kunnen worden gemeten met een resolutie van 2,7 mN, wat voldoende is om een gewichtsverandering van een fractie van een gram (ongeveer 0,3 gram) te onderscheiden.

Het prototype van de Tactaxis meet 5 mm x 5 mm x 5 mm en past in kleine systemen als de vingers van een robothand.

Het gradiometrische werkingsprincipe maakt de sensor volgens het bedrijf immuun voor magnetische strooivelden. ‘Dit voorkomt potentiële meetfouten en maakt het sensorsysteem robuust genoeg voor uitdagende omstandigheden, zoals temperatuurschommelingen.' De Tactaxis volledig integratie maakt het mogelijk om hoge volumes sensoren te produceren, die reeds in de fabriek zijn gekalibreerd. Het halfgeleiderproductieproces resulteert bovendien in voordelen op het gebied van kosten en betrouwbaarheid.

"Robots hebben tastzin nodig om kwetsbare voorwerpen correct en zorgvuldig te hanteren. Voor dergelijke toepassingen hebben we een nieuwe magnetische sensor ontwikkeld, die de contactkracht nauwkeurig kan meten en daarbij goed bestand is tegen verstoringen", zegt Innovation Manager Gael Close. "We hebben met deze robuuste en competitieve meerassige detectieoplossing een belangrijke stap kunnen zetten op het gebied van tactiele sensoren voor robots. Het Tactaxis-prototype vormt de basis voor verdere ontwikkelingen."