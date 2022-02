5700 meisjes aangemeld voor Girls’ Day

5700 meisjes zijn door hun school aangemeld voor Girls’ Day 2022. De meisjes gaan op 7 april 2022 op bezoek bij een tech- of IT-bedrijf.

Girls' Day is een jaarlijks terugkerend event van VHTO Expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT voor meisjes tussen de 10 en 15 jaar. Door deze bezoeken krijgen de meisjes een beter beeld van bètatechnische en IT-beroepen. Daarmee willen de initiatiefnemers de kans vergroten dat ze kiezen voor een opleiding in die richting.



Girls' Day zal dit jaar voor het eerst in een hybride vorm plaatsvinden. Met de online kick-off krijgen de meisjes alvast een beter beeld van techniek, daarna gaan ze op bezoek bij een bedrijf. Bij dit bedrijf maken ze kennis met vrouwelijke technische professionals en mogen ze meewerken aan één van de projecten. Vorig jaar speelde een groep meisjes bijvoorbeeld een datacentergame of ze maakten een 3D-model met app. Ruim 130 bedrijven door heel Nederland hebben zich inmiddels aangemeld voor Girls' Day 2022.



VHTO en Girls' Day

VHTO organiseert Girls' Day voor de elfde keer. Het expertisecentrum zet zich in om scholen en bedrijven zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ook houdt VHTO zich bezig met de begeleiding van deelnemers bij het organiseren van een online activiteit, de organisatie van het landelijk kick-off evenement en het genereren van (media)aandacht voor de activiteiten die plaatsvinden tijdens Girls' Day en het agenderen van het thema diversiteit in bèta, techniek en IT.