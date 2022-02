Northvolt en Volvo Cars kiezen Göteborg voor nieuwe batterijfabriek

Northvolt en Volvo Cars plaatsen hun eerste gezamenlijke batterijfabriek in Göteborg, Zweden, naast de assemblagefabriek van Volvo Cars in Torslanda. De nieuwe faciliteit zal in 2025 operationeel zijn en tot 3000 directe banen creëren in Göteborg. Indirect zorgt het ook voor duizenden extra banen in de regio.

De batterijfabriek zal tegen 2025 operationeel zijn en zal jaarlijks batterijen leveren aan een half miljoen auto's. "De oprichting van deze gigafabriek in Göteborg is een beslissende stap, zowel om een ​​van de meest dynamische autoregio's ter wereld te blijven transformeren, als om de toonaangevende wereldwijde leverancier van duurzame batterijen te worden", aldus Peter Carlsson, medeoprichter en CEO van Northvolt. . De eerste activiteit is een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor batterijen, dat in de loop van 2023 zal openen. Het R&D-centrum zal een paar honderd mensen tewerkstellen.

Infrastructuur

De grootste haven van Scandinavië ligt op slechts enkele kilometers van de geplande fabriek en er ligt al een spoorlijn. De regering investeert SEK 1,5 miljard in infrastructuur in de omliggende gebieden, voornamelijk in de hoofdweg Hisingsleden, die in 2024 volledig zal worden aangelegd.



De investeringen van Volvo Cars en Northvolt versterken de rol van Göteborg als krachtpatser voor Zweedse groei en innovatie. De investeringen hebben dynamische effecten op toeleveranciers in de dienstensector en maken het automotive cluster aantrekkelijker.