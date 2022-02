Groen piepschuim wint KVK Innovatie Top 100; inductie-CV-ketel 23e

Grown.bio uit Heerewaarden ontwikkelde een duurzaam alternatief voor piepschuim en wint hiermee de 16e KVK Innovatie Top 100. Grown.bio laat piepschuim groeien uit de wortels van paddenstoelen, mycelium, op een ondergrond van landbouwafval. TI-Green uit Oisterwijk behaalt de 23e plek met ‘CV Inductie’.

Mycelium kan groeien op nagenoeg elke ondergrond. Grown.bio mixt die met landbouwafval. Daarmee vult het bedrijf mallen en daarin groeien mycelium en de landbouwvezels aan elkaar. Na vijf dagen is het goed doorgegroeid en kan het drogen om vervolgens te worden nabehandeld. Het resultaat is een stevige vorm, die schokabsorberend, licht, waterwerend en brandveilig is. De jury, onder leiding van Ruud Koornstra, is zeer enthousiast over het product: ‘Biologische technologie is de krachtigste technologie waarover wij beschikken en in de juiste vorm kunnen wij deze gebruiken om hier op aarde in harmonie te leven. Als Grown.bio goed doorpakt, dan is de impact van deze innovatie extreem.'

Groenste verpakkingsmateriaal

Het product is composteerbaar in de natuur en dat maakt myceliumcomposieten tot het groenst mogelijke verpakkingsmateriaal. Het materiaal is eindeloos beschikbaar, bevat geen giftige stoffen en komt niet van ‘olie-afhankelijke' bronnen. Nu gebruikt Grown.bio de vormen als verpakkingsmateriaal, maar het kan ook toegepast worden in gebouwen, interieurs en de bouwsector. Het materiaal kan drijven, dus het is zelfs geschikt om er een surfplank van te maken.

Van het gas af



De CV Inductie (CVi) van TI-Green is een combi-cv-verwarming op basis van inductietechniek. Daardoor kan de bestaande gas cv-ketel praktisch één op één worden vervangen; meestal op dezelfde plaats en met dezelfde aansluitingen voor de centrale verwarming en warm water. De inductie-unit is duurzaam, onderhoudsarm, en kent een lange levensduur. Het wordt gezien als dé vervanger voor de gas-cv in renovaties waarbij gasloos verwarmen bij zowel hoge-, als lage temperatuur het uitgangspunt is. Ook voor nieuwbouw en in de industrie is de CVi geschikt. De aanschaf en installatie is goedkoper dan die van warmtepompen, hybride systemen of elektrische verwarming. Onderhoud is ook eenvoudiger. De innovatie heeft daarom een grote potentiële impact. De CVi-unit zelf wordt gebouwd met recyclebare materialen.

