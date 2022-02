NMi nu UKCA-erkend

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is benoemd tot UK Conformity Assessed (UKCA) approved body. Dat is de nieuwe Britse productmarkering die verplicht is voor tal van producten die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) worden verkocht.

Adrian Rudd, NMi-manager in het VK: "Hiermee positioneert NMi zich stevig op de Britse markt. Onze benoeming tot UKCA-erkende instantie stelt ons in staat huidige en bestaande klanten die toegang tot het Verenigd Koninkrijk zoeken, beter van dienst te zijn. Het is ook een oplossing voor het gat in de dienstverlening dat is ontstaan door de recente aankondiging van NMO - de grootste UKCA-erkende instantie voor meetinstrumenten in het Verenigd Koninkrijk - dat zij stopt met het aanbieden van commerciële Conformity Assessment Body (CAB)-diensten. Deze benoeming stelt ons in staat om te concurreren en de go-to dienstverlener te zijn voor die voormalige klanten van NMO."

NMi is ook aangesteld voor Noord-Ierland (UKNI). De regelgeving heeft betrekking op de meeste producten die voorheen een CE-markering nodig hadden om op de Britse markt te komen. Europese fabrikanten die voor hun producten toegang tot de Britse markt willen behouden, moeten uiterlijk op 1 januari 2023 een UKCA-certificering hebben. Tot op heden hadden fabrikanten twee afzonderlijke werkstromen met verschillende instanties nodig, in Europa en het VK, om de juiste certificeringen te verkrijgen die nodig zijn om meetinstrumenten op beide markten te verkopen. Vandaag biedt NMi haar klanten de mogelijkheid om dat proces te vereenvoudigen door zowel CE- als UKCA-diensten aan te bieden.



NMi's UKCA-aanstelling zorgt ervoor dat klanten terecht kunnen bij één punt voor upgrades van componentinstrumenten en productgoedkeuringscertificaten die voldoen aan zowel CE- als UKCA-eisen. De NMi UKCA-erkende instantie benoeming en bijbehorende UKAS-accreditaties hebben betrekking op alle meetinstrumenten die in Groot-Brittannië vallen onder de Measuring Instruments Regulations 2016 en Non-Automatic Weighing Instruments Regulations 2016. NMi heeft een gelijkwaardige UKNI-erkende instantie aangesteld voor Noord-Ierland.

De producten waar het om gaat zijn onder meer niet-automatische en automatische weeginstrumenten, watermeters, gasmeters, elektriciteitsmeters, brandstofautomaten, niet-watermeetsystemen, taximeters, lengtematen, inhoudsmaten en uitlaatgasanalysatoren.