Quadcopter à la Da Vinci: minder downwash en stiller dan gemiddeld

In de jaren 1480 - honderden jaren voor de eerste vlucht - schetste Leonardo da Vinci een vliegmachine. Bij gebrek aan de juiste materialen heeft de polymath het helikopterachtige apparaat nooit gebouwd, waardoor we niet wisten of dit vroege model überhaupt van de grond zou komen. Nu is gebleken van wel.

Een team van engineers aan de Universiteit van Maryland (VS) gebruikte de schetsen van da Vinci om een ​​functionele drone te maken voor een ontwerpwedstrijd. Het apparaat, Crimson Spin genaamd, is een kleine, onbemande quadcopter-drone met vleugels geïnspireerd op het 'luchtschroef'-ontwerp van da Vinci, dat het concept van een schroef van Archimedes gebruikte om tegen de lucht te duwen om op te stijgen.

De drone heeft vier kurkentrekkervormige vleugels van plastic, maar in plaats van dat iemand ze met de hand laat draaien (of pompen), zoals Da Vinci voorstelde, worden deze vleugels aangedreven door batterijen en elektromotoren. Net als de drones van vandaag, is de creatie afhankelijk van kleine veranderingen in de propellersnelheid om de ene of de andere kant op te kantelen. Het uitvoeren van een ontwerp met één as, zoals te zien is in de schetsen van Da Vinci, zou veel complexer zijn geweest en een deel van de technologie vereisen die in moderne helikopters wordt gebruikt.

De schets van Leonardo da Vinci

Technisch teamlid Austin Prete testte het apparaat in verschillende korte vluchten en presenteerde de eerste video van het vliegtuig op de Transformative Vertical Flight-conferentie. Hij zegt dat het apparaat aan de rand van elke vleugel een draaikolk van lucht creëert die naar beneden spiraalt en opwaartse stuwkracht creëert. De unieke aerodynamica van Crimson Spin pakt een paar van de vele uitdagingen aan waarmee VTOL's worden geconfronteerd, omdat hij minder downwash produceert en waarschijnlijk stiller is dan conventionele propellers.

De functionerende luchtschroef is nu nog erg klein, maar Prete gelooft dat hij kan worden verbeterd door "geometrie-optimalisaties en onderzoeken naar de prestaties in verschillende vluchtregimes" en kan worden opgeschaald om een ​​passagier te vervoeren. Hoewel hij er niet meer aan zal werken (hij heeft een functie in de industrie geaccepteerd), gelooft Prete dat het onderzoek aan de Universiteit van Maryland kan worden voortgezet, op voorwaarde dat er interesse en financiering is.