Mix Noordoost eerste fysieke ontmoeting voor maakindustrie

Door verplaatsingen van andere beurzen wordt Maakindustrie Expo (MIX) Noordoost de eerste fysieke ontmoeting voor de maakindustrie sinds lange tijd. De eerste editie van deze nieuwe vakbeurs voor de maakindustrie is op 18 en 19 mei 2022 in Evenementenhal Hardenberg.

"Corona heeft alle beursagenda's behoorlijk op z'n kop gegooid, ook die van de maakindustrie. Maar het goede nieuws is, is dat beurzen weer zijn toegestaan en dat de maakindustrie met Mix Noordoost eindelijk weer een beurs in het vooruitzicht heeft om fysiek samen te komen", zegt woordvoerder Jeffry Plaggenmarsch.

Plaggenmarsch: "De regio Noordoost-Nederland biedt eindeloze kansen voor maakbedrijven. Het is een broedplaats voor startups en barst van de mkb's. Er is een goede relatie met onderwijs- en overheidsinstanties en de regio is goed bereikbaar voor omliggende regio's en West-Duitsland. Daarom vindt op 18 en 19 mei 2022 de nieuwe vakbeurs voor de maakindustrie plaats: Maakindustrie Expo (Mix) Noordoost. Een plek waar kennis en innovaties worden gedeeld en waar je in contact komt met toeleveranciers. De bezoeker krijgt handvaten om dagelijkse werkzaamheden te verbeteren en tips om het bedrijf toekomstbestendig te maken. De hele productieketen is vertegenwoordigd op de beursvloer."

Partnerpaketten

Een beurs voorbereiden vraagt normaal gesproken om voorbereiding. Maar dit concept neemt werk uit handen. Aan de hand van partnerpakketten maken exposanten hun keuze.

Samenwerking

De afgelopen periode laat zien dat het nodig is om collega-ondernemers en techneuten te spreken. Toelevering loopt vertraging op of ontwikkelingen maken dat leveranciers wegvallen. "Het is voor iedereen die werkzaam is in de maakindustrie goed om je te oriënteren op alternatieven om continuïteit van je bedrijf te borgen. Een goede samenwerking is cruciaal. MIX Noordoost investeert ook in samenwerking met partners zoals onder andere Koninklijke Metaalunie en Verenigde Maakindustrie Oost."