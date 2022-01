Waterstoffabriek op gigawattschaal komt dichterbij (video)

De Nederlandse doelen voor waterstof in het Klimaatakkoord omvatten een elektrolysecapaciteit van 3 tot 4 gigawatt (GW) in 2030. De Europese ambitie is zelfs 40-60 GW in 2030. De huidige productiefaciliteiten hebben een capaciteit van megawatts. We hebben dus een enorme opschaling nodig, in 8 jaar tijd, die ook nog betaalbaar is.

Het Institute for Sustainable Process Technology heeft onlangs een ontwerp gepresenteerd voor een innovatieve en geavanceerde groenewaterstoffabriek op gigawattschaal, die in 2030 operationeel kan zijn. De Hydrohub Gigawatt Scale Elektrolyser is een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van 1 GW die zowel alkaline water electrolyse (AWE) als polymer electrolyte membrane (PEM) waterelectrolyse kan gebruiken om waterstof te produceren. Het is de bedoeling om de fabriek te plaatsen in een Nederlands havengebied en te laten draaien op windenergie van de Noordzee. De fabriek kan flexibel opereren afhankelijk van de hoeveelheid wind. Bovendien voldoet het ontwerp aan voorwaarden van het energienetwerk en vereisten in veiligheid, gezondheid en omgeving.

Halvering kosten

De investering is bovendien behapbaar. In 2020 leverde het Hydrohub Gigawatt Scale Electrolyser project al een eerste design op voor een elektrolyserfabriek. In 2 jaar tijd heeft het project een beter ontwerp gemaakt waarbij de kosten bijna zijn gehalveerd. De verwachte totale investering is nu 730 €/kW of 1580 €/(kg H2/d) voor AWE en 830 €/kW of 1770 €/(kg H2/d) voor PEM. De investering voor een GW schaal (AWE) elektrolysefabriek is omgerekend 730 miljoen euro.

Industriële partijen nodig



De doelen voor 2030 zijn ambitieus. "Het Hydrohub Gigawatt Scale Electrolyser project levert een mooie blueprint op. Het is nu aan industriële partijen en kennisinstituten om de handschoen op te pakken en verder te innoveren. Want we zijn er nog niet. We moeten nú werken aan innovatie en realisatie om de doelen voor 2030 te behalen. En Nederland heeft alles in huis om hierin te slagen", zegt programmamanager Hydrohub Innovation Program Carol Xiao.Het programma werkt al aan de benodigde innovaties in bijvoorbeeld infrastructuur, optimalisatie van electrolysertechniek en veiligheid en regelgeving.

Samenwerking en financiering

ISPT werkte in dit project samen met industriële partners Dow Chemical, Gasunie, Nobian, OCI, Ørsted en Yara, en kennisinstituten TNO, Imperial College London, TU/e en de Universiteit Utrecht. Het Hydrohub Gigawatt Scale Electrolyser project wordt medegefinancierd door TKI Energie en Industrie met de aanvullende subsidie ‘TKI-Toeslag' voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.