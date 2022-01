In 2 weken opgeleid tot monteur luchtkanalen

Technisch opleider ROVC lanceert samen met LPD Techniek, Maintec en IW Nederland een opleiding waarmee deelnemers na twee weken praktisch inzetbaar zijn als monteur luchtkanalen. De opleiding is speciaal opgezet voor zij-instromers in de techniek of technici die een andere uitdaging zoeken.

Snelle functionele inzetbaarheid is het uitgangspunt. De eerste groep van tien zij-instromers start begin februari.

De opleiding wordt erkend door het Vakcentrum Binnenklimaattechniek van branchevereniging Binnenklimaat Nederland. Leden daarvan hebben meegedacht over de opzet en inhoud van de leerlijn. Deze is zo ingericht dat deelnemers direct aan het werk kunnen na het volgen van de tweeweekse training. In de eerste week van de training krijgen deelnemers een introductie in luchtbehandeling- en distributie, gevolgd door een VCA veiligheidstraining. Ook oefenen ze met werken op hoogte. Vervolgens ontwikkelen ze in vijf dagen de basisvaardigheden van het werken met gereedschap en materialen. De cursus wordt afgesloten met het herkennen en ervaren van luchtdistributiesystemen.

Terugkomdagen

Na twee weken gaat de deelnemer direct aan de slag bij een van de aangesloten bedrijven. In de tien maanden daarna komt de deelnemer twaalf keer terug voor een extra praktijkdag. Na elke praktijkdag krijgt de deelnemer een aantal werkplekopdrachten mee. Na afloop van de twaalfde praktijkdag vindt een eindbeoordeling plaats op basis van tussentijdse beoordelingen. Bij een voldoende ontvangt de deelnemer het diploma Monteur Luchtkanalen, erkend door het Vakcentrum Binnenklimaattechniek.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Werken in luchtkanalen en luchtdistributie is nog steeds behoorlijk onbekend. Dat is zonde, want luchtkanalen zijn essentieel voor het toevoeren van verse buitenlucht en het afvoeren van vervuilde binnenlucht. Door de coronapandemie ziet men het belang hiervan steeds meer in, waardoor de vraag naar monteurs toeneemt. Ook moet het vak vanwege de energietransitie de komende jaren een groot aantal nieuwe mensen verwelkomen en opleiden."

Eerste 3 groepen al gevuld

Begin februari start de eerste groep met de opleiding. Dankzij de inspanningen van detacheerders van LPD Techniek en Maintec zijn de volgende twee groepen ook al gevuld. Op korte termijn volgen nog meer nieuwe groepen. Het succes van de aanmeldingen schrijven de partijen toe aan de relatief snel te leren techniek. Hierdoor hoeven deelnemers weinig in de schoolbanken te zitten en kunnen ze direct in de praktijk aan het werk.