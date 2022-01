Ziekenhuis vermindert CO2-uitstoot met industrieel klimaatbeheersingssystemen

ISC Cool Energy levert een complex verwarmings- en koelingssysteem met het iFH -verwarmingssysteem, multi-pipe chillers en industriële koeling aan een groot ziekenhuis. Alleen al de nieuwe energiezuinige koeling van de MRI-scanners leidt tot een verlaging van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 95 ton.

De installatie van een iFH-systeem (Industrial Free Heating) en multi-pipe chillers is de volgende stap. Dit systeem en de chillers vervangen de oude boilers.

Het ziekenhuis wilde de CO 2 -voetafdruk verminderen van het bestaande koelsysteem dat werd gebruikt om ruimtes af te koelen met een hoge koellast, zonder dat dit ten koste zou gaan van de cruciale infrastructuur. Het engineering team van ISC Cool Energy raadde aan om de bestaande chillers te houden en het systeem uit te breiden met zes nieuwe systemen voor vrije koeling uit de reeks IFC-producten (Industrial Free Cooling).

De nieuwe iFC-chillers lieten betere resultaten zien dan de nieuwe chillers met ingebouwde freecooling. De systemen gebruiken de omgevingstemperatuur om proceswater te koelen. Ze werken in samenhang met de bestaande chillers, hebben een groot bereik en kunnen chillers 70 tot 90% van het jaar offloaden.

'Vanwege het relatief koele klimaat en de gematigde temperaturen is bijna het hele jaar door gedeeltelijke of volledige vrije koeling mogelijk, afhankelijk van het setpoint. Door te kiezen voor vrije koeling samen met het bestaande koelsysteem kan het ziekenhuis flink besparen op de energiekosten, vooral van oktober tot april', aldus het bedrijf

Decarbonisatie door elektrische verwarming

Het ziekenhuis werd nog verwarmd door verouderde gasboilers. 'De afgelopen jaren hebben innovaties in koel- en verwarmingssystemen geleid tot slimme ontwerpen die aanzienlijke milieu- en energievoordelen opleveren vergelijken met de systemen die ze vervangen. In veel gebouwen gaat energie verloren doordat de warmte die geproduceerd wordt door chiller niet benut wordt. Onze industriële i-FH vrije-warmte systemen kunnen deze warmte terugwinnen, opslaan en elders gebruiken.'

De bestaande gasboilers zijn vervangen en elektrische verwarming door een cascadesysteem is toegevoegd aan de bestaande installatie, met een iFH-unit en een multi-pipe-unit. Multi-pipe-units winnen energie terug door in plaats van een aparte boiler en chiller gebruik te maken van één compacte multi-pipe-unit die tegelijkertijd warm en gekoeld water levert. Het systeem gebruikt duurzame en herwonnen energie om warm water te produceren, vervangt het bestaande boiler- en chillersysteem dat fossiele brandstoffen gebruikt om het gebouw te koelen en te verwarmen, zonder dat er broeikasgassen worden uitgestoten. 'De volledig elektrische multi-pipe-unit stoot niet rechtstreeks broeikasgassen uit en is drie keer efficiënter dan de meeste gasboilers als ze warm water leveren voor verwarmingssystemen.'



Het ziekenhuis houdt de boilers als reserve voor als er meer koel- of verwarmingscapaciteit nodig is of om het systeem operationeel te houden in geval van een storing.