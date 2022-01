Sirris start met ijshechtingstesten (video)

IJsvorming ligt aan de basis van talrijke problemen en risico's bij de werking van en met machines. Bij het Vlaamse technologiecentrum Sirris leggen ze zich toe op het verbeteren van kennis over atmosferische ijsvorming en zoekt met manieren om ijsvorming te beperken.

Deze werkzaamheden maken deel uit van de COOCK-projecten Fighting Icing en NewSkin.

Een van de taken bestond erin een testopstelling voor ijshechting te ontwikkelen, alsook een methodologie om meerdere samples tegelijkertijd en in dezelfde omstandigheden te testen, met behulp van de ijssprayinstallatie in de grote klimaatkamer . Na de eerste fases van ontwerp en prototyping is eindelijk een nieuwe testopstelling voor de ijshechtingstesten operationeel. De organisatie noemt de resultaten veelbelovend.

Horizontale ijshechtingstester ontwikkeld door Sirris

Het systeem op de foto is gebaseerd op een horizontale doorstoter. Deze inrichting bestaat uit een blok om het ijs over de vlakke samples te stoten, een motor om het blok heel precies aan te drijven en een gewichtssensor om de belasting op dat blok te meten.

De eerste testresultaten op samples van blank aluminium liggen al in het bereik van andere horizontale stoottests die voor hetzelfde doel worden gebruikt. Momenteel worden de tests uitgevoerd om de verstrooiing zo veel mogelijk te beperken en de herhaalbaarheid van de resultaten te verbeteren. Deze test is vrij uniek, aangezien alle andere stoottests voor de hechtingssterkte gebruikmaken van ijssamples die in matrijzen worden gevormd, vaak op zeer kleine ijssamples.

Met deze opstelling kan Sirris een verscheidenheid van samples op grotere samples testen bij verschillende ijsomstandigheden en soorten ijsvorming, met een betere simulatie van de omstandigheden in het veld.

Testexperimenten met ijs zijn vrij complex en talrijke parameters kunnen de resultaten beïnvloeden. In de komende weken zal de laatste hand worden gelegd aan een procedure voor benchmarktests van verschillende ijswerende coatings en oppervlakken.