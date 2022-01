Nederlandse start-up Venturi ontwikkelt elektrisch vliegtuig voor 44 personen

De Delftse start-up Venturi Aviation werkt aan een revolutionair elektrisch vliegtuig met 44 zitplaatsen en een vliegafstand van 550 km. Elektrisch vliegen is tot nu toe alleen mogelijk voor kleine vliegtuigen. Venturi rekent echter op snelle verbeteringen in batterijtechnologie.

De Echelon 01 kan met zijn vliegafstand van 550 km 15% van de Europese vluchten elektrisch uitvoeren. Niet alleen is de aandrijving volledig CO 2 -vrij, ook wordt er geen stikstof uitgestoten, waarmee het een potentiële oplossing is voor het stikstofdossier rondom Schiphol. Tot slot is de geluidsproductie tot bijna de helft lager.

Zware batterijen?

Elektrisch vliegen wordt vaak voor onmogelijk gehouden, vanwege het grote gewicht van de batterij. Venturi Aviation heeft dat probleem ook: een vliegtuig moet zo licht mogelijk zijn, maar een batterijsysteem is zwaar. De start-up ontwikkelt daarom een vliegtuig met een verwisselbaar batterijsysteem dat iedere 1,5 jaar vervangen wordt door een lichtere batterij, waardoor de vliegafstand over tijd toeneemt.



Daarnaast houdt Venturi rekening met de lange ontwikkelingstijd van een vliegtuig. In zijn huidige planning is het bedrijf nog ongeveer 8 jaar bezig voordat het de eerste vliegtuigen aflevert. Het verwacht dat de batterijtechnologie tegen die tijd ver genoeg is om mee te kunnen gaan vliegen.

Het ontwikkelen en op de markt brengen van een vliegtuig is zeer kapitaalintensief en kost meerdere jaren. Daar zien Venturi-oprichters Jan Willem Heinen en Joost Dieben echter geen been in. De ervaren ondernemers rekenen erop dat ze de investeringen in een toekomstige krappe markt makkelijk zullen terugverdienen.

"Venturi verwacht miljarden te spenderen aan ontwikkeling en opzet van de productielijn over een periode van 8 jaar", zegt Dieben. "Dat is veel geld, maar de verwachting is dat klimaatproblemen de komende 8 jaar zó nijpend worden, dat luchtvaartmaatschappijen waarschijnlijk gedwongen worden om te kiezen tussen ofwel 100% duurzaam vliegen, of te stoppen met vliegen op bepaalde routes. De productie van duurzame vliegtuigen zal tegen die tijd nog heel klein zijn, waardoor er een groot tekort ontstaat. In zo'n markt wordt prijs van het vliegtuig in principe bepaald door de hoogste bieder. Vanuit dat perspectief is een investering over een lange tijd geen onrealistisch plan."



Het team van Venturi bestaat momenteel uit 10 (Lucht & Ruimtevaart) ingenieurs.