Maakindustrie present op Week van de Circulaire Economie

In de Week van de Circulaire Economie (7 tot en met 12 februari) zetten circulaire ondernemers hun deuren open voor elkaar en het algemeen publiek. Ook in de maakindustrie. Zo hopen ze collega's te inspireren hoe zij hun volgende circulaire stappen kunnen zetten.

Meer dan tweehonderd ondernemers tonen tijdens evenementen door heel Nederland hoe zij werken aan circulair ondernemerschap. Zij delen hun circulaire succesformules, misstappen en producten. Een paar voorbeelden uit de maak:

1. 100% NL workshop duurzaam produceren in Nederland

Hoe word je als meubelfabrikant volledig circulair? En welke voordelen heeft circulair ondernemen? Meubelfabrikant Vepa vertelt in 100% NL workshop duurzaam produceren in Nederland over hun duurzame keuzes en wat daarbij komt kijken.

Maandag 7 februari, 10:00 - 14:00 uur

Vepa, Industrieweg 31 in Hoogeveen

Meer informatie en reserveren: 100% NL workshop duurzaam produceren in Nederland

2. Verf, lijm & rubber met bio-aromaten

In dit interactieve webinar krijg je een kijkje in de keuken van de ontwikkeling van bio-aromaten. Verf, lijm en rubber bevatten allemaal chemicaliën uit fossiele grondstoffen met een negatief effect op het klimaat. Maar het kan anders met bio-aromaten: duurzamer én - volgens de makers - beter.

Dinsdag 8 februari, 13:00 - 14:00 uur

Green Chemistry Campus, Auvergnedijk 2 in Bergen op Zoom

Meer informatie en reserveren: Superieure verf, lijm & rubber met bio-aromaten

3. Hightech & circulair metaalrecycling

Riwald Recycling vervult een spilfunctie als leverancier in de circulaire keten van duurzaam materiaalgebruik wereldwijd. Ze recyclen materialen tot meer dan 150 soorten duurzame grondstoffen. Tijdens dit evenement geeft de directie en de duurzaamheidsafdeling een kijkje in de keuken bij de vestiging in Almelo.



Woensdag 9 februari

Riwald Recycling, Buitenhave Oostzijde 2 in Almelo

Meer informatie en reserveren: Hightech & circulair metaalrecycling

4. PHA: een nieuw soort bioplastic

PHA is een nieuw soort bioplastic dat gemaakt kan worden uit reststromen en geschikt is voor verpakkingen en producten wereldwijd. PHA kan gemaakt worden uit biomassa reststromen, zoals oud frituurvet, rioolslib en zelfs CO₂ of methaan. Door middel van spuitgieten, thermoformen of folie blazen kan het nu al ingezet worden voor onder andere verpakkingen (denk aan snoepverpakkingen, chipszakken etc), producten of 3D printen.

Vrijdag 11 februari van 09:00 - 13:00 uur

Green Serendipity, Diemerparklaan 25 in Amsterdam

Meer informatie en reserveren: PHA: een nieuw soort bioplastic

5. OurkilO: ervaar de circulaire micro-fabriek

In februari 2022 opent OurkilO, een micro-fabriek waar plastic afvalstromen worden verwerkt tot nieuwe producten. Kom langs en zie met eigen ogen hoe het één het ander wordt en ervaar hoe we plastic ketens duurzaam kunnen sluiten.

Zaterdag 12 februari, 11:00 - 15:00 uur

OurkilO, Rotterdam

Meer informatie en reserveren: OurkilO: ervaar de circulaire micro-fabriek

deweekvandecirculaireeconomie.nl