Spark: organisch vuurwerk (video)

Studio Roosegaarde heeft een duurzaam en veilig alternatief voor vuurwerk ontwikkeld. Spark is een wolk van 50 x 30 x 50 meter gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, licht en wind.

Kunstenaar Daan Roosegaarde raakte geïnspireerd door het magische licht van vuurvliegjes en de wens om de traditie van vuurwerk te moderniseren. Het resultaat is voor het eerst te zien in Spark Bilbao, een poëtische voorstelling van duizenden, biologisch afbreekbare licht sparks die organisch door de lucht zweven.

Spark bestaat uit een combinatie van een biologisch afbreekbare bellen (vergelijkbaar met zeepbellen) en licht. Het lichtsysteem is zo ontworpen dat de bellen hun "vonk van licht" krijgen. Aan het einde van de beleving, wordt het licht gecontroleerd gedimd tot het helemaal donker is. Het systeem werkt ook in de regen.

Spark is ontwikkeld in samenwerking met de partners Draiflessen Collection en The Wellbeing Summit.