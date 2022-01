Tienermeisje vliegt solo rond de wereld om reclame te maken voor STEM

De Belgisch-Britse tiener Zara Rutherford heeft 51.000 kilometer solo gevlogen om de aandacht te vestigen op de genderkloof in de luchtvaart en STEM-gerelateerde carrières. Zij hoopt de weg vrij te maken voor meisjes en vrouwen om hun dromen waar te maken in Wetenschappen, Technologie, Engineering en Wiskunde (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Haar verbluffende vlucht voerde de 19-jarige over 52 landen en vijf continenten, waarna ze veilig landde op de internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem in België, vanwaar ze op 18 augustus 2021 was vertrokken.

Tijdens haar 51.000 km lange vlucht is Zara tweemaal de evenaar overgestoken. Ze legde contacten met plaatselijke jongeren, vooral met meisjes om de luchtvaart en STEM te promoten. Hoewel de geschatte totale hoeveelheid brandstof voor haar reis gelijk was aan de hoeveelheid die een Boeing verbruikt in ongeveer 10 minuten taxiën op de startbaan, investeert Zara haar eigen geld in boomplantprojecten om haar koolstofvoetafdruk te compenseren. Haar volgende stap is het behalen van een diploma in IT en computertechniek. Ze is van plan door te gaan met vliegen en heeft haar zinnen gezet op een carrière als astronaut.



Eenmaal gevalideerd door Guinness World Records, heeft Zara met haar prestatie drie records behaald:

● Ze is de jongste vrouw ooit, die solo rond de wereld vloog;

● Ze is de eerste vrouw ooit, die in een ultralicht vliegtuig rond de wereld vloog

● Ze is de eerste Belg ooit, die solo rond de wereld vloog in een éénmotorig vliegtuig



Ze werd gesponsord door fabrikant van luchtcompressors Elgi Compressors Europe. "Zara is een indrukwekkende jonge vrouw, en Elgi is er trots op om haar opmerkelijke reis te hebben gesponsord en zo het bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten," zegt president Chris Ringlstetter. "Als fabrikant van industriële luchtcompressoren zijn we actief op zoek naar meer vrouwelijke ingenieurs om de allernieuwste persluchttechnologieën te ontwikkelen, terwijl we met onze meer dan 2 miljoen installaties wereldwijd betrouwbaarheid, efficiëntie en kosteneffectiviteit herdefiniëren. Dit houdt in dat we allereerst meer meisjes en vrouwen moeten motiveren om te kiezen voor STEM-vakken. We zijn ervan overtuigd dat Zara's reis vele anderen zal weten te inspireren."