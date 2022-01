Hyundai gebruikt kwantumcomputers om batterijen te verbeteren

Terwijl kwantum voor veel mensen nog iets lijkt uit de toekomst, gaat Hyundai gaat kwantumcomputers al inzetten om de prestaties en toepassingen van hun lithiumbatterijen te verbeteren. Daartoe gaat het samenwerken met IonQ dat wereldwijd een leidende rol vertolkt op het gebied van quantum computing.

De kwantumcomputers van IonQ behoren volgens Hyundai tot de krachtigste, snelste en meest accurate ter wereld en kunnen scheikundige problemen oplossen die de huidige computers niet aankunnen.

"Om li-ion batterijen verder te kunnen verbeteren, moeten de chemische bindingen van lithium en hun chemische reacties verder worden onderzocht", zegt TaeWon Lim, Executive Vice President en Head of Materials Research & Engineering Center bij Hyundai Motor Group. "Dat kan alleen met behulp van kwantumcomputers die revolutionair veel sneller zijn dan elke andere denkbare klassieke computer en waarbij de processor gebruikmaakt van de principes van de kwantummechanica, oftewel de tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met deeltjes die kleiner zijn dan atomen."

Samen met IonQ zal Hyundai nieuwe Variational Quantum Eigensolver-algoritmen (VQE) ontwikkelen om lithiumverbindingen en hun chemische reacties in batterijen te bestuderen. Verwacht wordt dat de kwaliteit van toekomstige lithiumbatterijen aanzienlijk kan verbeteren dankzij de kwantumcomputersimulatie van chemische bindingen. De verbeteringen zouden vooral plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid, capaciteit, veiligheid en laad- en ontlaadcycli van de batterijen.

"Onze samenwerking met IonQ zorgt voor nog meer innovatie bij de virtuele ontwikkeling van onderdelen die toekomstige mobiliteit mogelijk maken", zegt Lim. "Het is fantastisch om samen met IonQ het nieuwe kwantumtijdperk binnen te stappen en te profiteren van de kansen die ons te wachten staan met effectievere batterijen."

Het partnerschap is een cruciaal onderdeel van Strategy 2025, Hyundai's actieplan om zijn positie als koploper in de mobiliteitsindustrie van de toekomst veilig te stellen. Strategy 2025 behelst onder meer de verkoop van 560.000 elektrische voertuigen per jaar en de introductie van nog eens ruim twaalf batterij-elektrische auto's. Op de middellange tot lange termijn wil Hyundai zijn leiderschap op het gebied van geëlektrificeerde auto's veiligstellen met als doel in 2040 een aandeel van 8 tot 10 procent in de wereldwijde EV-markt.

"Bij IonQ geloven we heilig in onze missie om de meest complexe problemen op te lossen met behulp van onze kwantumcomputers. De wereldwijde klimaatverandering is zo'n probleem dat we hiermee kunnen aanpakken', zegt Peter Chapman, President en CEO van IonQ. "Batterij-efficiëntie is een van de meest veelbelovende opkomende aandachtsgebieden waarbij quantum computing een verschil kan maken. We zijn verheugd om met Hyundai samen te werken aan het project om van EV's wereldwijd een primair vervoermiddel te maken."