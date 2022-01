InspiringFifty bekroont 50 vrouwelijke rolmodellen in 'deep tech'

In de InspiringFifty, Deep Tech Benelux+, zijn 50 vrouwelijke rolmodellen in de deep tech bekroond. De vrouwen werken bij multinationals als Philips, TNO en ASML, deep tech start-ups en scale-ups, en universiteiten in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

"We organiseren deze editie om techvrouwen die impact maken op de samenleving in de spotlights te zetten", zegt organisator Yvonne Boesten van HighTechXL, dat de verkiezing samen met Fe+male Tech Heroes en AccelerateHer heeft opgezet.



"Er is een groot gebrek aan diversiteit in de techsector. Minder dan 20 procent is vrouw", zegt Ingelou Stol, oprichter van Fe+male Tech Heroes, het diversiteitsinitiatief van de High Tech Campus in Eindhoven. "Om dit te veranderen, kunnen rolmodellen het verschil maken. Met deze lijst zetten we vrouwelijke talenten in de spotlights, en laten we zien wat er allemaal mogelijk is. Om te inspireren, van jong tot oud."



Voor bedrijven in de techwereld is het aantrekken van talent cruciaal. En daarin speelt diversiteit een grote rol: "Uit onderzoek blijkt dat diverse teams leiden tot de beste innovaties, en dat is essentieel in een regio als bijvoorbeeld Eindhoven, waar bedrijven werken aan de nieuwste technologieën die de wereld gaan veranderen", aldus Boesten. "Je wilt dat ieder talent zich hier thuis voelt."



Deze InspiringFifty-lijst draait om talent in 'deep tech', wat het beste kan beschreven worden als de meest geavanceerde technologieën die worden ontwikkeld. Het zijn sleuteltechnologieën die belangrijke, wetenschappelijke vooruitgang en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen mogelijk maken.



Van de genomineerden komen er 37 uit Nederland, 11 uit België, 1 uit Duitsland en 1 uit het Verenigd Koninkrijk.



Een selectie van de winnende specialisaties:

• 8 zijn gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI)

• 7 zijn onderdeel van een deep-tech startup of scale-up

• 7 werken bij multinationals, waaronder ASML, Signify, Philips, NXP en SAP

• 4 werken bij onderzoeksinstituut TNO

• 1 heeft geholpen bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van het Covid vaccin van Johnson & Johnson.

Bekijk de complete lijst hier