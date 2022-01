"Zuidpoolexpeditie heeft belangrijke data opgeleverd voor bouw ‘Antarctica-rover’" (video)

TU/e-team Polar heeft twee weken onderzoek gedaan op Antarctica, op zoek naar data die helpen bij de bouw van hun ‘Antarctica-rover’, een zelfontworpen zonnemobiel die onbemand klimaatonderzoek op de Zuidpool mogelijk moet maken. Het studententeam hoopt aan het einde van de zomer het eerste prototype te kunnen presenteren.

Hoewel het team nog uitgebreid naar de data gaat kijken, geeft Ewout Hulscher aan dat hij tevreden is met de eerste binnengekomen informatie. Zo is duidelijk dat de kracht van de zon ook op bewolkte dagen hoger is dan verwacht. "De zon staat dan wel extreem laag, het continent is wit en daardoor reflecteert 75 tot 90 procent van het zonlicht. Bovendien is het nu op Antarctica 24 uur per dag licht. Op de Zuidpool rijden met een zonnewagen is zeker mogelijk, maar een makkelijke opgave is het niet."

De data die via onder meer een spectrometer en twee pyranometers zijn verzameld, worden ook gedeeld met de onderzoekswereld. Oscar Mannens: "Met deze data kunnen we modellen maken, zodat we erachter kunnen komen hoe ver ons voertuig in de toekomst op Antarctica kan rijden. Het is voor de onderzoekswereld belangrijk om te weten of onze rover honderden of duizenden kilometers per seizoen kan afleggen."

Marsrover

De Antarctica-rover moet ervoor gaan zorgen dat klimaatonderzoek op het koudste en meest afgelegen continent op aarde duurzamer, makkelijker en goedkoper wordt. Het voertuig gaat rijden op ingebouwde zonnepanelen, terwijl onder meer sensoren ervoor moeten zorgen dat het voertuig zonder menselijke inbreng van punt A naar B kan rijden.

De zonnemobiel lijkt op de Marsrover die op een vergelijkbare manier data verzamelt op planeet Mars. Om het voertuig te optimaliseren, was het wel nodig om metingen op Antarctica te verrichten. Om die reden vertrokken Mannens en Hulscher onlangs voor twee weken naar de Zuidpool.

Klimaatverandering

De rover kan in de toekomst belangrijke data leveren op het gebied van klimaatverandering. Ook informatie die nu nog niet beschikbaar is, denkt Dick van der Kroef, directeur van het Nederlands Polair Programma. Zeventien studenten van uiteenlopende studierichtingen werken mee aan de bouw van het voertuig.