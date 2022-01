Taiwan krijgt 'rots' van zonnepanelen

Taiwan krijgt een gebouw dat geheel is bedekt met zonnepanelen. De iconische ‘Sun Rock’ moet jaarlijks 1 miljoen kWh stroom gaan leveren.

Het ontwerp komt van het toonaangevende Nederlandse architectenbureau MVRDV, bedenker van onder meer de Markthal in Rotterdam. 'De locatie voor deze nieuwe faciliteit van Taipower krijgt het hele jaar door een aanzienlijke hoeveelheid zon en de ronde vorm maximaliseert de hoeveelheid daarvan die kan worden benut voor energie', aldus het bureau. 'De gevel maximaliseert dit zonnepotentieel met een reeks plooien, die de panelen (waar nodig onderbroken door ramen en luchtinlaten) ondersteunen. De hoek van deze plooien wordt op alle delen van de gevel aangepast om de potentie voor energieopwekking te maximaliseren.'

Dan is het nog wel zo dat ook de elektrische installatie slim moet worden ingericht, aangezien de efficiëntie van een reeks zonnepanelen wordt bepaald door het slechtst presterende paneel. En bij een gebouw dat rondom is bekleed met zonnepanelen, ligt er altijd een deel in de schaduw - zelfs in de buurt van de evenaar. MVRDV-woordvoerder Naomi Breedijk hierover: "Het project bevindt zich in de eerste ontwerpfase. Het technische deel van het aansluiten van de panelen wordt later uitgewerkt. Echter hebben we in deze initiële ontwerpfase rekening gehouden met de schaduwprojectie. De panelen die gedeeltelijk in de schaduw liggen (de onderste delen van de gevelplooien) zijn ontworpen met verschillende functies. Sommige om ventilatie mogelijk te maken en andere met openingen. Daar waar de schaduw meer invloed heeft dan bij de andere, zullen niet alle gevelpanelen fotovoltaïsche panelen zijn. Deze panelen met verschillende functies zullen lijken op zonnepanelen om visuele uniformiteit in het hele project te garanderen."

Opdrachtgever is het Taiwanese elektriciteitsbedrijf Taipower, dat het gebouw gaat gebruiken als bezoekersfaciliteit, naast een opslag- en onderhoudscentrum voor apparaten voor hernieuwbare energie. In het hart van het gebouw bevindt zich de Data Kamer, een torenhoog atrium met realtime weergaven van gegevens over de activiteiten van Taipower en de hoeveelheid hernieuwbare energie die het bedrijf genereert. Op de eerste verdieping biedt een galerieruimte uitzicht op de onderhoudswerkplaats en kan het publiek de machines die duurzame energie mogelijk maken van dichtbij bekijken, van zonnepanelen tot windturbinebladen. Op de bovenste verdieping is een galerij voor tentoonstellingen opgenomen, terwijl op het dak, onder de beschutting van een koepel van zonnepanelen, een terras met bomen is.