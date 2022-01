Heftruckcertificaat: niet verplicht, wél onmisbaar

“Is het heftruckcertificaat verplicht? Het formele antwoord daarop is: nee. Maar wat wél verplicht is, is dat mensen die gevaarlijke machines bedienen daar voldoende instructie hebben gekregen. Dat schrijft de Arbowet namelijk voor,” aldus Jan Hommes in zijn blog.

Maar wat is dan ‘voldoende’? Dat begrip laat ruimte voor discussie. Aan die discussie kun je als werkgever eenvoudig een eind maken… Door ervoor te zorgen dat iedereen die met een heftruck of ander voertuig of hulpmiddel voor intern transport werkt, zo’n certificaat te laten behalen. En vervolgens uitleg te geven over wat werken met een heftruck specifiek in jullie magazijn betekent. Lees de rest van de blog van Jan Hommes (voorzitter BMWT) op: