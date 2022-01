Jongeren <30 weten het minst over recyclebaarheid

Er is binnen de industriesector gebrek aan kennis over de recyclebaarheid van bijvoorbeeld staal, aluminium en kunststof waaruit opslag- en transportmiddelen zijn gemaakt. Dat stelt Kruizinga Opslag en Transportmiddelen na onderzoek* onder medewerkers binnen de industriesector. 'Bij medewerkers jonger dan dertig jaar is de minste kennis aanwezig. '

Bijna 40% van deze groep denkt dat een aluminium kist slechts deels te recyclen is en bijna 8% is van mening dat deze helemaal niet recyclebaar is. Managing director Boris Vildósola Bustos: "De kans is groot dat kostbare materialen ongesorteerd worden weggegooid. Zonde, je moet om te beginnen nooit iets weggooien voordat je gekeken hebt of het herbruikbaar is. Pas als het te kapot of versleten is om te laten repareren, ga je na of het materiaal recyclebaar is. Daar heb je echter wel basale materiaalkennis voor nodig en uit ons onderzoek blijkt dat daar wel iets aan schort. Een eenvoudige materiaalcursus zou wonderen doen voor onze circulariteit. Want uiteindelijk begint circulariteit bij bewustwording."

De meeste metalen zijn vrijwel oneindig te recyclen. Toch denken veel ondervraagden dat stalen stapelbakken, magazijnstellingen en gaascontainers slechts deels recyclebaar zijn. Bij gaascontainers vraagt zelfs bijna 30% zich af óf deze wel recyclebaar zijn. Ook kunststof magazijnbakken worden door slechts iets meer dan de helft als volledig recyclebaar gezien. En dat terwijl deze bakken vrijwel altijd van polypropyleen zijn vervaardigd, materiaal dat hergebruikt kan worden voor de vervaardiging van nieuwe kunststofproducten. Ook houten pallets roepen vraagtekens op, maar onbehandeld hout is geheel recyclebaar voor bijvoorbeeld spaanplaat en levert brandstof.

Recyclen is goed, maar hergebruik is beter

Recyclen ziet men bij Kruizinga.nl als een prima optie, maar eerst moet gekeken worden naar de herbruikbaarheid van opslag- en transportmiddelen. Daar is een toenemende vraag naar. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om bij te dragen aan een circulaire wereld. En een productief tweede leven is beter dan omsmelten en opnieuw produceren waarbij energie moet worden verbruikt. In 2050 moet Nederland een volledig circulaire economie zijn waarin geen grondstoffen meer verloren zullen gaan. Ook de industriesector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren, door hergebruik en recycling. Circulair inkopen waarbij je vooraf nadenkt over hergebruik en recyclen wordt daarom steeds belangrijker.