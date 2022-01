Vaststellen wettelijke grenswaarden voor gevaarlijke stoffen belangrijk voor gezondheid werkenden

Jaarlijks overlijden in ons land 3.000 mensen aan ziektes die ze door gevaarlijke stoffen op het werk hebben opgelopen. Om gezondheidsschade te voorkomen, verplicht de Arbeidsomstandighedenwet werkgevers beheersmaatregelen te nemen.

Hoe wordt de wettelijke grenswaarde vastgesteld?

“Werkgevers moeten zorgen dat de blootstelling niet uitkomt boven de wettelijke grenswaarde voor de betreffende stof”, vertelt Prof. dr. Saskia Klosse, hoogleraar sociaal recht (Universiteit Maastricht). Maar hoe komen we aan die wettelijke grenswaarden?De Gezondheidsraad beoordeelt de toxische eigenschappen en gezondheidseffecten van voor kankerverwekkende stoffen en mutagene stoffen. Een subcommissie (GBBS) van de Gezondheidsraad doet dit op basis van wetenschappelijk onderzoek en gezondheidskundige kennis. Hieruit leidt de raad twee gezondheidskundige advieswaarden af: een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau, uitgedrukt in de maximale concentratie van een stof in de lucht op de werkplek. De advieswaarde voor het streefrisiconiveau beschermt werkenden het beste, boven de advieswaarde voor het verbodsrisiconiveau mag de blootstelling niet uitkomen.Saskia Klosse is voorzitter van de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (GSW-SER). Op basis van de in het advies van de Gezondheidsraad geformuleerde waarden voert de subcommissie GSW-SER een haalbaarheidstoets uit.“Het is onze opdracht om per stof te bepalen welke grenswaarde haalbaar is. Daarvoor kijken we onder meer naar het daadwerkelijke blootstellingsniveau in bedrijven en hoe dat naar beneden kan. Omdat er gaandeweg meer technische mogelijkheden bijkomen om werknemers beter te beschermen, herhaalt onze commissie de haalbaarheidstoets om de paar jaar. Indien mogelijk adviseren we de minister dan om de wettelijke grenswaarde ter verlagen”, legt ze uit.Lees het complete interview op: https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2021/12/09/een-gezonde-en-veilige-werkplek-waarborgen-daar-gaat-het-om