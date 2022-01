SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen geactualiseerd

Op 3 januari 2022 is een update gepubliceerd van de SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en met voor de voortplanting giftige stoffen. Twee maal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meest recente versie van de lijst in de Staatscourant.

Bij de stofgroepen is duidelijker beschreven welke stoffen daar wel of niet onder vallen;

De ATP 17 voor Annex VI van de CLP verordening van REACH is verwerkt, wat betekent dat de lijst een behoorlijk aantal nieuwe stoffen bevat;

Er zijn een aantal stoffen teruggeplaatst welke eerder verwijderd waren.

Belangrijkste wijzigingen zijn:In totaal staan er ruim 30 significante wijzigingen in de lijst.Lees de complete SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen in de Staatscourant