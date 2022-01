Satelliet ter grootte van een fris-flesje lijkt te kunnen overleven in het heelal (video)

Bij de Transporter-3 satellietlancering van SpaceX op 13 januari vanuit Cape Canaveral reisde ook een kleine Delftse satelliet mee naar de ruimte. De DelfiPQ is een van de kleinste satellieten ter wereld. Zal hij zijn ruimtereis overleven?

Zwermen kleine satellieten zijn beter dan de grote satellieten van nu in staat om de aarde te observeren. Ze kunnen onder meer een belangrijke rol spelen bij het monitoren van klimaatverandering en bij snelle draadloze breedbandverbindingen. Op 14 januari is het gelukt om contact te krijgen met de satelliet.

Kunnen kleine systemen wel functioneren in de ruimte?

De DelfiPQ meet slechts 5 bij 5 bij 18 centimeter en is daarmee een van de kleinste satellieten ter wereld. De TU Delft is koploper op het gebied van miniaturisatie in de ruimtevaart. Satellietonderzoekers Alessandra Menicucci, Stefano Speretta en Sevket Uludag van de TU Delft ontwierpen en bouwden de satelliet om aan te tonen dat technologie op zo'n kleine schaal daadwerkelijk kan functioneren in de ruimte. Uludag: "Alle systemen aan boord die ervoor zorgen dat de satelliet kan functioneren in de ruimte, denk aan antennes, hoogtemeters, en energievoorziening, zijn kleiner dan bij een normale satelliet. We hebben daarom ook alles zelf moeten maken: van printplaatjes tot micro propulsiesysteem, van reflectoren tot communicatiesysteem."

DelfiPQ moet nog een andere belangrijke technische vraag beantwoorden: is zo'n kleine satelliet wel vanaf de aarde te onderscheiden van een stukje ruimtepuin?

Satellietzwermen goed voor aardobservatie of draadloos breedband



Het belangrijkste voordeel van mini-satellieten, ten opzicht van de traditionele satellieten, is dat ze samen in een zwerm metingen kunnen doen waar grote exemplaren niet toe in staat zijn. Kleine satellieten kosten veel minder, waardoor je er tientallen of zelfs honderden kunt lanceren. Ze kunnen vanaf meerdere locaties waarnemingen doen en gezamenlijk data verzamelen en verwerken. Speretta: "Zo'n zwerm is ideaal voor aardobservatie, onder meer om klimaatverandering in kaart te brengen."

Satellietzwermen kunnen in de toekomst mogelijk zelfs supersnelle draadloze breedbandverbindingen tot stand brengen.

Een spannende lancering



DelfiPQ is de derde satelliet van de TU Delft die daadwerkelijk naar de ruimte gaat. DelfiC3 was de eerste. Deze satelliet is inmiddels meer dan 12,5 jaar in de ruimte en nog steeds volop levend. DelfiN3xt werd gelanceerd in 2013. Met deze satelliet is het contact recent weer hersteld. Projectleider Alessandra Menicucci: "Of de DelfiPQ ook tot leven komt in de ruimte is het spannendst van alle drie. DelfiPQ is twee keer kleiner is dan zijn broers. En die waren al niet groter dan een melkpak."