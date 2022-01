Speelgoedsysteem klikt ook drijvende zonnepanelen succesvol aan elkaar

Als producent van het bekende Clics constructiespeelgoed, met een productiefaciliteit in Wuustwezel, veroverde de Vlaamse ondernemer Hedwig Van Roy het hart van mening kind over de hele wereld. Een aantal jaar geleden ging hij op zoek naar andere toepassingen van het klinksysteem op basis waarvan het speelgoed werkt.

Daarbij kwam hij recent op het idee van drijvende zonnepanelen die makkelijk in elkaar te klikken zijn, ClicFloats genaamd. Tijdens de marktstudie die hierop volgende, zag hij in dat er veel waterbassins te vinden zijn in de glastuinbouw waar het opgeslagen water voor irrigatiedoeleinden wordt gebruikt.

De ondernemer, die de modulaire zonnepanelen vermarkt onder de bedrijfsnaam Connectum, zocht contact met een naburige tomatenteler in Hoogstraten om de zonnepanelen uit te testen. Deze zomer werden de eerste 600 zonnepanelen in gebruik genomen. De drijvende energie-opwekkers meten 2,30 meter bij 1,05 meter en leveren een vermogen van 535Wp. Doordat er koeling door het water optreedt, heeft dit systeem een iets grotere energieopbrengst dan bij een klassieke opstelling.

Betere kwaliteit van het water

Verder blijken de drijvende zonnepanelen de waterkwaliteit te verbeteren. Doordat zij de zon uit het water weren, treedt er namelijk minder algenvorming op. Daarnaast verdampt er ook minder water onder de zonnepanelen en is er sprake van een hogere waterbevoorradingszekerheid voor de tuinder. De tomatenteler uit Hoogstraten is tevreden met de proefresultaten en neemt dit voorjaar de volgende batch van 3.000 zonnepanelen in gebruik.

De zonnepanelen lijken hierdoor rijp voor de markt. Connectum richt zich aanvankelijk op de glastuinbouw. Ook liggen er mogelijkheden in andere sectoren, zoals mogelijk ook de maakindustrie. Speelgoedmagnaat Van Roy ziet een groot potentieel voor zijn product en wijst op allerhande duurzaamheidsinitiatieven waarbij wateropslag en groene energie een belangrijke rol spelen: "De komende jaren zal de opvang van hemelwater en de aanleg van grote bassins alleen maar toenemen."

Clics Toys, het hoofdbedrijf van Van Roy, startte zijn productie in Wuustwezel in 2001 en exporteert inmiddels naar meer dan veertig landen over de hele wereld. De productie in de fabriek is vergaand geautomatiseerd en behalve het constructiespeelgoed, wordt ook de verpakking inhouse gemaakt. De ondernemer kwam kort na de uitbraak van de coronacrisis nog in het nieuws toen hij plastic handgrepen lanceerde die op winkelkarretjes gezet konden worden en zo de meer hygiëne garandeerden. Deze "CLIPEEZ" kunnen nog steeds bij Clics Toys besteld worden.