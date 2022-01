Volkswagen test 5G voor de productie

Volkswagen test in een proefproject het gebruik van 5G in de productie. (Beeld: Volkswagen)

Sinds de tweede helft van oktober vorig jaar is in de Volkswagenfabriek in Wolfsburg een lokaal 5G-standalone netwerk (‘campus network’) in lucht. Doel van het proefproject is de 5G-technologie te testen voor gebruik binnen de productie en verder te ontwikkelen voor toekomstig industrieel gebruik. Hiervoor wordt een exclusieve 5G-radiofrequentie gebruikt voor een veilige en vertragingsvrije overdracht van gegevens.

Het 5G-netwerk in Wolfsburg wordt in eerste instantie in het centrale ontwikkelingscentrum en de proefproductiehal toegepast. Ook in de ‘Gläserne Manufaktur Dresden' is een ‘5G-eiland' in gebruik genomen. Doel van het proefproject is de 5G-technologie te testen volgens de hoge eisen van de autoproductie en verder te ontwikkelen voor toekomstig industrieel gebruik Volkswagen voert de bouw en de exploitatie van de 5G-infrastructuur in eigen beheer uit en wil op die manier gespecialiseerde kennis vergaren die relevant is voor de concurrentie voor het gebruik van deze belangrijke technologie van de toekomst, en ook de veiligheid van de gegevens waarborgen.

Transformatie

"Met onze Accelerate-strategie sturen we in volle vaart de transformatie van onze Volkswagen-vestigingen richting Smart Factory. Ons doel is onze productie voortdurend te optimaliseren en nog efficiënter en flexibeler te maken. We zien een groot innovatiepotentieel in 5G-technologie - van het gebruik van intelligente robots en onbemensde transportsystemen, de netwerkbesturing van fabrieken en machines in real time, tot het draadloos uploaden van software naar geproduceerde voertuigen", zegt Christian Vollmer, bestuurslid voor Productie en Logistiek bij de personenautotak van Volkswagen.

Productie van de toekomst

De Volkswagen-fabriek in Wolfsburg telt nu al ongeveer 5.000 robots, plus nog veel meer machines en systemen. In de toekomst zal voor de controle en bewaking ervan een veilige en vertragingsvrije overdracht van gegevens nodig zijn. De latentie (‘latency'), de tijd die het kost om gegevens door het netwerk te sturen, is aanzienlijk verminderd met 5G in vergelijking met andere draadloze communicatietechnologieën zoals WLAN. 5G-technologie biedt extreem korte latentietijden tot één milliseconde, datatransmissiesnelheden in de gigabits en een hoge mate van betrouwbaarheid, zelfs bij zware werkbelasting. Op die manier maakt draadloze communicatie in real time veel toepassingen in een slimme fabriek mogelijk.



Eén scenario dat in de proeffase onder echte (laboratorium)omstandigheden in Wolfsburg zal worden getest, is het draadloos uploaden van gegevens naar geproduceerde voertuigen. Met steeds hogere digitaliseringsniveaus en volledig in netwerken opgenomen voertuigen vereist het productieproces de overdracht van grote hoeveelheden gegevens naar de auto's. 5G maakt het mogelijk dit ‘digitaal tanken' veel sneller en flexibeler uit te voeren gedurende de productie als het gaat om tijd.

5G-netwerk in eigen beheer

"Voor de flexibele productie van de toekomst is een krachtige en draadloze communicatie die in real time verloopt, van cruciaal belang. 5G kan zo'n aanjager zijn van het industriële internet der dingen. Daarom willen we uitgebreide ervaring opdoen met de werking en het industriële gebruik van 5G", zegt Beate Hofer, cio bij de Volkswagen Group. Op lange termijn zal het campusnetwerk in de vestiging te Wolfsburg grote delen van het 6,5 vierkante kilometer grote fabrieksterrein bestrijken.



Volkswagen stuurt zelf de ontwikkeling en exploitatie van de lokale 5G-infrastructuur aan. Voor het campusnetwerk in Wolfsburg heeft het bedrijf bij de Bundesnetzagentur een particuliere radiofrequentie op 3,7 tot 3,8 GHz met 100 MHz bandbreedte aangevraagd en toegewezen gekregen. Een exclusief frequentiespectrum is een sleutelfactor voor 5G-campusoperaties binnen de productielocatie. Alleen een speciale frequentie maakt storingsvrije, uiterst beschikbare draadloze transmissie mogelijk, aangezien deze alleen door Volkswagen voor de productie wordt gebruikt. De netwerkleverancier voor het 5G-proefnetwerk is het Finse Nokia.

Gläserne Manufaktur Dresden

Volkswagen Passenger Cars maakt deel uit van een 5G-competentienetwerk binnen Volkswagen. De Gläserne Manufaktur in Dresden dient als proeffabriek voor Volkswagen. Hier worden innovatieve technologieën getest in kleinserie-proefproductie voor de elektrische Volkswagen ID.3 proefseries. In samenwerking met Porsche, Audi en de TU Dresden wordt het netwerkbesturingssysteem voor fabrieken verder ontwikkeld op basis van een automatisch geleid voertuig (AGV). De sensoren van de AGV sturen de omgevingsdata door naar de cloudcomputer via 5G. De computer berekent de route naar een ID.3-carrosserie en stuurt de informatie in real time terug. Het project in Dresden wordt gefinancierd door het Federale Ministerie van Onderwijs en Onderzoek.