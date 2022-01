BMW's nieuwe auto verandert van kleur 'met een druk op de knop' (video)

De grote aankondiging van BMW op CES is een technologie die de kleur van een auto verandert met een druk op de knop.

De Duitse autofabrikant onthulde de technologie van een conceptversie van zijn nieuwe 100% elektrische iX Flow SUV. Een productiemodel van de iX Flow zal binnenkort beschikbaar zijn, maar voertuigen met kleurveranderende verf zullen de showroomvloeren van autodealers voorlopig niet bereiken - als ze dat ooit doen. BMW beschrijft het kameleonachtige exterieur als een 'geavanceerd onderzoeks- en ontwerpproject'.

De van kleur veranderende verf is een nieuwe, flitsende toepassing van een bekende technologie. E-ink, dat de 'elektrisch papier'-technologie mogelijk maakt die e-readers aandrijft, is ook verantwoordelijk voor de verf die BMW onthulde. De inkt is geïmpregneerd met microcapsules, ongeveer zo dik als een mensenhaar. Witte pigmenten in deze microcapsules zijn negatief geladen en zwarte pigmenten hebben een positieve lading. Input van de gebruiker verschuift het elektrische veld rond de capsules, waardoor een deel van de pigmenten naar het oppervlak wordt geduwd waar ze de kleur van de verf veranderen. De technologie is momenteel beschikbaar in zwart, wit en enkele grijstinten.

"Deze technologie geeft de bestuurder de vrijheid om verschillende facetten van zijn persoonlijkheid of zelfs zijn plezier in verandering naar buiten toe uit te drukken, en dit elke keer dat hij in de auto stapt opnieuw te definiëren", aldus Stella Clarke, die het project binnen het bedrijf leidde.

Wit in de zomer, zwart in de winter?



BMW wijst ook op meer praktische toepassingen. Omdat witte verf licht reflecteert, kan het interieurs koeler houden bij warm weer, waardoor er minder energie nodig is voor airconditioning. Zwart daarentegen absorbeert licht en kan de hoeveelheid stroom die nodig is om een voertuig comfortabel warm te houden, verminderen.