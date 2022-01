Vernuftigst? De automatische schadeherkenner voor bruggen

Automatische schadebeeldherkenning brengt slijtage en schade aan bruggen en andere kunstwerken beter, sneller en goedkoper in beeld dan toe nu toe mogelijk was. De inspectiemethode is bedacht door ingenieurs van Antea Group, leent zich ook voor andere constructies en dingt mee naar de publieksprijs van de Vernufteling.

Stemmen voor de Vernufteling kan van 11 tot 21 januari.

Bruggen moeten regelmatig geïnspecteerd worden. Zitten er geen scheurtjes in, zijn er geen beginnende vervormingen, waar vindt roestvorming plaats? Zo'n inspectie is een flinke klus, die veel tijd en geld kost en vaak ook tot verkeershinder leidt.

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group ontwikkelde daarom een nieuwe inspectiemethode: automatische schadebeeldherkenning. Hierbij brengen hoge resolutiecamera's bevestigd aan drones de gehele constructie in beeld. Vervolgens maakt men met behulp van de beelden een digital twin, waarin een goed getraind algoritme de corrosievorming en eventuele schade opspoort.

Makkelijk en veilig

"Met name bij bruggen die moeilijk toegankelijk zijn, bewijzen de drones hun waarde", zegt adviseur Rendel Verkijk van Antea Group. "Met de traditionele methode waren hoogwerkers en pontons nodig om bij deze bruggen schade op te sporen. Lastig bereikbare plekken zijn met drones echter makkelijker en veiliger in beeld te brengen."

Kwaliteit

Het algoritme haalt bovendien veel meer informatie uit de beelden dan een inspecteur zou doen: bij een reguliere inspectie worden doorgaans zo'n 600 beelden beoordeeld, met het algoritme zijn dit er 11.000. De inspecteur kan nu zijn of haar expertise inzetten om de gegevens te interpreteren. Verkijk: "Uiteindelijk gaat de kwaliteit van de inspectie hiermee omhoog."

Een extra voordeel is dat de ingenieurs de digital twin kunnen bewaren. Daardoor wordt het makkelijker de slijtage van een constructie door de tijd heen te volgen.

Boogconstructie

De automatische schadebeeldherkenning is al meerdere keren gebruikt. Zo heeft Antea Group in 2021 de boogconstructie van een brug over het Amsterdam-Rijnkanaal met de nieuwe aanpak geïnspecteerd. Dat project, van de eerste dronevlucht tot de oplevering van het rapport, duurde al met al veertien dagen. Dat is twee keer zo snel als met de traditionele methode: normaal gesproken kost alleen de analyse van de beelden een inspecteur al één of twee weken.