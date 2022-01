Vernuftigst? Slimme helm voor meekijken op afstand

Smart Helmet is een helm met een camera en een minischerm waarop beelden geprojecteerd kunnen worden. Zo kunnen collega's of opdrachtgevers op kantoor meekijken met inspecties. De helm is bedacht door ingenieurs van Antea Group en dingt mee naar de publieksprijs van de Vernufteling.

Stemmen voor de Vernufteling kan van 11 tot 21 januari.

Regelmatig moeten inspecteurs, auditors en toezichthouders met een man (m/v) of drie op pad. Daar is behoorlijk wat te besparen als maar één iemand ter plaatse hoeft te komen, en collega's die specifieke expertise hebben van achter hun computer, thuis of op kantoor, mee kunnen kijken. "We hadden laatst een bedrijf dat voor inspecties bij een fabriek in China normaal gesproken drie of vier medewerkers op reis stuurt", vertelt Remco Eikhout, projectmanager vergunningen & procedures bij Antea Group. "Wat een verschil het maakt als er nog maar één iemand heen hoeft! De volgende stap is om te zorgen dat ze in China de Smart Helmet hebben, dan hoeft er helemaal niemand meer vanuit Nederland heen."

Koptelefoon

De Smart Helmet bestaat uit een helm met een geïntegreerde videocamera van hoge kwaliteit en een apparaatje dat beelden in het gezichtsveld kan projecteren. Ook zit er een koptelefoon in en een microfoontje, waarmee de gebruiker het operating system kan aansturen met spraak. Zo houdt hij of zij de handen vrij. De waterbestendige helm is te krijgen in een standaardvariant, maar ook in een Atex-versie.

Ook bij het opleiden van nieuwe collega's ziet Antea Group kansen. "We ervaren een krapte op de arbeidsmarkt", zegt Eikhout. "Dus we vroegen ons af: hoe kunnen we nieuwe mensen op een effectieve manier goed opleiden. Dat kan vaak ook door ze de Smart Helmet mee te geven. Wanneer ze dan zelf een inspectie doen, kijkt een meer ervaren collega van afstand mee."

Veiligheid

Antea Group ontwikkelt de helm steeds verder door. Zo wordt de software steeds uitgebreid, zodat de gebruiker van daaruit direct bij bepaalde dossiers kan. Ook kan de Smart Helmet binnenkort automatisch symbolen herkennen. Eikhout: "Dat is handig als je werkt met gevaarlijke stoffen. Het systeem herkent een bepaalde code en schotelt de gebruiker dan binnen een paar tellen de material safety data sheet voor, waarin alle eigenschappen van de stof staan en hoe je ermee moet omgaan."