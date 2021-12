Halfgeleiderindustrie investeert als een dolle, ook afzet stijgt

Meer over

Een splitsing van de kapitaaluitgaven voor halfgeleiders per leidend productsegment voor 2019 tot en met 2021.

De wereldwijde investeringen in de halfgeleiderindustrie zijn dit jaar met ongeveer 34% gestegen, de sterkste procentuele stijging sinds 2017 (41%), zo heeft IC Insights becijferd. Er is 152 miljard dollar uitgegeven, een nieuw recordbedrag dat het vorige record van 113,1 miljard dollar vorig jaar ruimschoots overtreft.

Naar verwachting zullen alle productsegmenten sterke dubbelcijferige stijgingen in kapitaaluitgaven registreren, waarbij de halfgeleiderfabrieken- en MPU/MCU-segmenten (controllers en processors) de grootste stijgingen zullen noteren met 42%, gevolgd door analoog/overig (41 %) en logic (40%).

Het foundrysegment vertegenwoordigt naar verwachting 35% van alle investeringen in halfgeleiders in 2021, ruimschoots het grootste deel van de investeringsuitgaven van de belangrijkste product-/segmentcategorieën. Fab heeft sinds 2014 elk jaar het grootste aandeel, met twee uitzonderingen: 2017 en 2018, toen de investeringsuitgaven voor DRAM en flashgeheugen stegen. Uitgaven door foundries zijn erg belangrijk (en noodzakelijk) geworden omdat de vraag in de industrie blijft stijgen naar circuits die zijn vervaardigd met behulp van geavanceerde procestechnologie nodes.

TSMC, 's werelds grootste producent, is goed voor 57% van de 53 miljard dollar aan uitgaven. Samsung investeert ook aanzienlijk in zijn fab-activiteiten. Samsung is erin geslaagd om de technologische roadmap van TSMC te evenaren en zet zijn inspanningen voort om meer toonaangevende leveranciers weg te lokken.

Aan de andere kant rekende de Chinese overheid op Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) om een veel groter deel van de halfgeleiders aan de Chinese markt te leveren. Maar de opname van SMIC op de Amerikaanse zwarte lijst heeft zijn vermogen om die plannen uit te voeren ernstig beperkt. De investeringsuitgaven van SMIC zullen dit jaar naar verwachting met 25% dalen tot 4,3 miljard dollar, goed voor slechts 8% van de totale uitgaven voor foundries in 2021.

Afzet



Volgens World Semiconductor Trade Statistics organization WSTS zal de wereldwijde halfgeleidermarkt stijgen van 6,8% in 2020 tot een 25,6% in het jaar 2021, wat overeenkomt met een marktomvang van 553 miljard dollar. Dit wordt de grootste stijging sinds een stijging van 31,8% in 2010, elf jaar geleden.

De markt voor halfgeleiders werd in het algemeen niet negatief beïnvloed door de Covid-19-pandemie in 2021. De sterke vraag van de consument dreef alle belangrijke productcategorieën naar dubbelcijferige groeicijfers, behalve opto-elektronica. De grootste bijdragers aan de groei zijn Memory met 34,6 procent, gevolgd door Analog met 30,9% en Logic met 27,3%.

In 2021 zullen alle geografische regio's naar verwachting een groei met dubbele cijfers laten zien. De regio Azië-Pacific met 26,7%, Europa met 25,6%, Amerika met 24,6% en Japan met 19,5%.

2022



Voor 2022 verwacht WSTS dat de wereldwijde markt voor halfgeleiders met 8,8% zal groeien tot 601 miljard dollar, aangedreven door een dubbelcijferige groei van de categorie Sensors and Logic. Alle andere productcategorieën zullen ook positieve groeipercentages laten zien en de groei laat zich zien in alle regio's.