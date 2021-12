‘The Idealists’ zoekt high-tech idee dat de mensheid verder brengt

Ideeënfabriek The Idealists doet een Nationale Ideeënoproep. Alle Nederlanders worden opgeroepen ‘een idee in te dienen dat maar op de plank blijft liggen en nú mensen kan helpen’. De bedoeling is beste ideeën om te zetten in echte bedrijven. De bedenker krijgt hierin een aandeel.

Het nieuwe kabinet wil 60 procent minder CO-uitstoot in 2030 dan in 1990 realiseren en trekt hier 35 miljard euro extra voor uit, bovenop de huidige steunmaatregelen. Dit toont de omvang van de klimaatproblematiek. Volgens The Idealists kan dit mondiale probleem alleen opgelost worden met innovatie. Tijdens de Nationale High-Tech Ideeënoproep kan iedereen zijn idee voor een oplossing voor de klimaatproblematiek of een van de andere UN Sustainable Development Goals indienen op ideeënplatform imaengine via https://www.the-idealists.com/high-tech-idea-call . Te denken valt aan batterij-technologie om overtollige zon- en windenergie efficiënt op te slaan voor momenten waarop die energie normaal onvoldoende beschikbaar is, robotica die de kosten van voedselproductie kunnen halveren en technologie om vliegtuigen lichter en minder vervuilend te maken.

Van idee tot werkelijkheid

Ideeënplatform imaengine is de afgelopen jaren door The Idealists ontwikkeld met steun van de Europese Unie, de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant. Via het platform kan een idee zo snel en voordelig mogelijk worden omgezet in een bedrijf. Eerst dienen mensen hun idee in. Daarna zoekt The Idealists kosteloos uit of het een goed en nieuw idee is en bouwt waar nodig prototypes. Als het idee goed en nieuw is, dan zoekt het platform het juiste team erbij en haalt financiering op voor het idee. Als laatste stap mondt het idee uit in een echt bedrijf, waarin de bedenker een aandeel heeft.

Ideeën benutten

Volgens het samenwerkingsverband van ervaren ondernemers - die zich op de Engelstalige webiste presenteren met alleen hun voornaam - weet slechts 3 procent van de mensen in de wereld zijn ideeën daadwerkelijk te realiseren. Daarom wil het platform de ideeën van die andere 97 procent benutten door ze te beoordelen, te valideren en om te zetten in een project of bedrijf, dat ze vervolgens steunen. Ze richten zich daarbij op ideeën die passen bij de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.